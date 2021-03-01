Росбанк завершил присоединение дочернего Русфинанс банка

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Росбанк завершил присоединение дочернего Русфинанс банка, создав филиал "Росбанк Авто", который оказывает полный комплекс услуг по автокредитованию, говорится в сообщении кредитной организации.

Решение о присоединении было принято с учетом успешного опыта интеграции ипотечного бизнеса и формирования единых центров экспертизы в Росбанке.

"Благодаря реорганизации появляются дополнительные ресурсы для роста автокредитного бизнеса Росбанка, сокращения времени вывода на рынок новых продуктов и услуг, их цифровизации. За счет этого конкурентного преимущества, а также большей синергии и перекрестных продаж мы планируем оставаться лидерами рынка автокредитования в России, предвосхищать потребности клиентов и продолжать совместную работу с партнерами – дилерскими центрами и брендами", - прокомментировал член правления - директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола.

После присоединения дочернего общества Росбанк стал правопреемником по всем правам и обязательствам Русфинанс банка. Формат и условия обслуживания клиентов не изменились.

Росбанк в июне 2019 года завершил присоединение другой "дочки" – ипотечного банка "ДельтаКредит". Филиал "Росбанк дом" стал частью розничного бизнеса Росбанка.

Росбанк входит в список системно значимых кредитных организаций РФ, на конец 2020 года занимает 11-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100".