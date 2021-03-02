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В Кремле не стали комментировать подготовку к встрече ОПЕК+

Как заявил Дмитрий Песков, "рынок нефти любит тишину"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют ожидания российской стороны от очередной министерской встречи ОПЕК+.

В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами у него поинтересовались, чего ждет Россия от встречи министров стран ОПЕК+, которая пройдет 4 марта.

"Рынок нефти и нефтепродуктов любит тишину", - отреагировал Песков.

"Естественно, эта встреча готовится, этим занимается вице-премьер (Александр - ИФ) Новак. Мы никогда не предвосхищаем наши ожидания и не анонсируем их", - добавил он.

Как сообщалось ранее, технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник изучит ситуацию на нефтяном рынке, чтобы дать рекомендацию последующему министерскому мониторинговому комитету (JMMC), выводы которого затем будут рассмотрены всеми министрами стран ОПЕК+ 4 марта.

ОПЕК+ Дмитрий Песков Александр Новак

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