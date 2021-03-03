Brent подорожала до $62,98 за баррель в ожидании встречи ОПЕК+

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок дорожают на азиатских торгах в среду, внимание инвесторов сосредоточено на предстоящей встрече министров стран ОПЕК+.

К 8:20 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,45%), до $62,98 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,99 (1,6%), до $62,7 за баррель - это минимальный уровень с 12 февраля, по данным Dow Jones Market Data.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,2 (0,33%), до $59,95 за баррель. Во вторник WTI подешевела на $0,89 (1,5%), до $59,75 за баррель - минимума с 19 февраля.

С конца прошлой недели обе марки снижались в цене, и трейдеры пытаются извлечь выгоду из низких цен на нефть после затяжной распродажи, пишет S&P Global Platts. При этом на рынках сказывается неопределенность вокруг предстоящей встречи ОПЕК+, что, по словам аналитиков, может привести к непредсказуемым колебаниям цен.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в среду обсудит вариант увеличения странами-участниками соглашения добычи нефти на 0,5 млн баррелей в сутки с апреля с учетом того, что с апреля также прекращается добровольное ограничение на 1 млн б/с, взятое на себя Саудовской Аравией на февраль-март.

Как сообщили источники "Интерфакса", накануне технический комитет ОПЕК+ пришел к выводу, что возвращение на нефтяной рынок фактически 1,5 млн б/с не повлияет на его сбалансированность, хотя в явном виде такая рекомендация для JMMC не прописана.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в середине февраля говорил, что несмотря на восстановление рынка ОПЕК+ стоит быть очень осторожными, неопределенность еще слишком высока. Аналогичную позицию высказал и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания техкомитета.

JMMC, где сопредседателями являются представители лидеров сделки - России и Саудовской Аравии - обычно дает рекомендацию всем министрам, которые соберутся для принятия окончательного решения в четверг, 4 марта.

Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник ночью, показали значительный рост запасов в США на прошлой неделе. На неделе, завершившейся 26 февраля, они увеличились на 7,36 млн баррелей после роста на 1,03 млн неделей ранее. Рост запасов был зафиксирован вторую неделю подряд и стал максимальным с недели, завершившейся 17 июля. Аналитики в среднем ожидали сокращения запасов на 1,85 млн баррелей, пишет Trading Economics. В то же время запасы бензина, по данным API, упали на 9,93 млн баррелей, дистиллятов - на 9,053 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 732 тыс. баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован министерством энергетики США в среду в 18:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, сократились за неделю на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей.