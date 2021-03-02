Российский ТЭК в погоне за коллективным иммунитетом. Обзор

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Весна и ВОЗ несут надежду, что пандемические оковы скоро падут, и, хотя коронавирус останется с нами надолго, у человечества будет достаточно вакцин, чтобы эффективно бороться с ним. В России массовая вакцинация, стартовавшая 18 января, идет своим чередом. По данным Минздрава, прививки от COVID-19 в стране получили уже около 4 млн человек.

К вакцине центра им. Гамалеи "Спутник V" вскоре присоединятся новые российские разработки. Какую из них выбрать и вакцинироваться ли вообще - дело личное, поскольку вакцинация добровольна. Но есть ряд непрерывных производств, где ответственность перед коллегами и обществом может превалировать, и многие объекты нефтегазовой отрасли из такой категории.

О том, как вакцинация проходит на производственных площадках, как выходят с "удаленки" или планируют надолго остаться в дистанционном формате сотрудники нефтяных и газовых компаний - в материале "Интерфакса".

По местам

Почти год назад, в середине марта 2020 года, офисы российских компаний начали пустеть. Впервые в истории с термином "удаленка" столкнулась значительная часть работающего населения страны. Сейчас про дистанционную работу многие забыли, но повсеместной отмены этого формата не произошло, он уже стал частью повседневной жизни. Однако, стремление вернуть работников в офис усиливается у компаний по мере ослабления противоэпидемических мер.

"Газпром" с марта возвращает всех сотрудников с "удаленки" на рабочие места, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуаций. Еще в январе "Газпром" объявил о начале вакцинации персонала и постепенном возврате к нормальному режиму смены вахтового персонала с отказом от обсервации.

Тем временем "дочки" концерна с завидной регулярностью сообщают о ходе вакцинации в своих корпоративных изданиях. Передовицы газовых газет полны призывов вроде "Лучше попасть в процент привитых, чем в процент заболевших", а также пояснений - чем больше людей поставят прививку, тем быстрее можно будет заехать на вахту на 1 месяц, минуя пункты временного пребывания. На месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона вахты уже перешли в штатный режим работы. Готовятся к этому и на Ямале.

В "Газпром добыча Ноябрьск" вакцинация стартовала 2 февраля. Общество отмечает, что активность вакцинирующихся оказалась в несколько раз выше, если сравнивать, например, с ежегодной сезонной вакцинацией от гриппа. Медицинская служба объясняет активность вакцинации ответственным подходом работников. Централизованная вакцинация от COVID-19 на удаленных производственных объектах не планируется.

Добровольная вакцинация в "Газпром трансгаз Уфа" началась 3 февраля, в первый же день были привиты 30 человек, а дальше - желающих по списку и по расписанию. "Газпром трансгаз Екатеринбург" отмечает, что в числе первых вакцинирующихся - водители, которым приходится часто контактировать с большим числом людей.

"Газпром добыча Уренгой" разрешило допускать к работе вахтовым методом без прохождения обсервации при условии наличия сертификата о вакцинации против COVID-19 и отрицательного теста методом ПЦР, проведенного за 5 дней до заезда на промысел.

В "ЛУКОЙЛе" агентству напомнили, что с 8 февраля прекращен режим дистанционной работы в отношении всех работников компании за исключением категорий граждан, определенных в соответствующих указах мэра Москвы.

В частности, предприятия "ЛУКОЙЛа" в Пермском крае планировали к марту поэтапно вывести почти всех сотрудников с "удаленки". Кроме того, с 15 февраля возобновлены командировки сотрудников в пределах региона. Одновременно работники ряда цехов, ранее в профилактических целях переведенные на вахтовый режим работы, возвращаются к обычному распорядку. График традиционных вахт останется без изменений. До окончания действия в Пермском крае режима самоизоляции могут оставаться на "удаленке" сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины, а также родители дошкольников и учащихся младших классов.

Обширная вакцинация

В "Транснефти" массовая вакцинация началась 1 февраля. Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин рассказал агентству, что возвращать сотрудников планируется по мере получения ими вакцины. В ближайшие недели компания рассчитывает завершить вакцинацию сотрудников аппарата в Москве. "В центральном аппарате оба этапа вакцинопрофилактики планируется завершить к середине марта текущего года, сроки проведения вакцинальной кампании в регионах определяются в первую очередь наличием препарата в государственной и муниципальной системе здравоохранения на местах", - сказал Демин.

"Мы стремимся к максимальному охвату вакциной против COVID-19 наших работников, не болевших коронавирусом, не имеющих к нему антител, а также противопоказаний для вакцинации", - добавил он, отметив, что в настоящее время доля провакцинированных работников составляет более 9,6% (по отдельным организациям группы "Транснефть", расположенным в регионах с высокой степенью доступности вакцины, доля вакцинированного персонала достигает 32-44%). С учетом работников, переболевших COVID-19 и имеющих антитела, показатель составляет порядка 14,3%. "Безусловно факт прохождения работниками вакцинации учитывается при формировании графиков прекращения дистанционной работы персонала. Однако в то же время важным ограничительным фактором при выводе персонала на стационарные рабочие места остается необходимость соблюдения социальной дистанции, что определяет предельную численность персонала, работающего стационарно", - сказал Демин.

По состоянию на 26 февраля 85% работников организаций группы "Транснефть" трудятся на стационарных рабочих местах. Дальнейшая отмена дистанционной работы будет производиться в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах присутствия организаций системы "Транснефть".

В кратчайшие сроки

"Роснефть" надеется в марте вакцинировать всех сотрудников, кому прививка не противопоказана, говорил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным в середине февраля.

"С учётом того, что у нас появились зарегистрированные вакцины, мы обратились, находимся в контакте с правительством, вице-премьером Голиковой Татьяной Алексеевной, с Минздравом, обратились с соответствующей просьбой в Минздрав зарезервировать для нас необходимое количество вакцин для вакцинирования 300 тысяч человек", - сказал глава компании.

"Этот вопрос мы сейчас решаем, я думаю, в марте уже приступим к вакцинированию, а в тот период времени, который у нас сейчас остался до начала вакцинации, организовываем со специализированной медицинской организацией всю логистику, доставку, сами процедуры вакцинирования - в присутствии врачей, с медицинскими обследованиями и дальнейшим сопровождением. Поэтому надеемся в марте уже практически все 100% сотрудников, которым доктора подтвердят возможность вакцинирования, все будут отвакцинированы", - добавил Сечин.

В добровольном порядке

В пресс-службе "Сургутнефтегаза" "Интерфаксу" сообщили, что процесс участия сотрудников компании в вакцинации идёт с момента его запуска в стране. Вакцинация организуется исключительно на добровольной основе, на базе медицинских учреждений в регионах деятельности. Привилось более 6 тыс. сотрудников, число работников, желающих вакцинироваться, идёт на десятки тысяч.

Глава "Каспийского трубопроводного консорциума" Николай Горбань рассказал журналистам, что у компании налажены плотные связи с регионами по обеспечению сотрудников вакциной в рамках квот. "Вакцинация добровольна. Но мы проводит соответствующую разъяснительную работу, и люди откликаются, у нас не было случаев отказа от вакцинирования", - сказал он.

"Вакцинация будет учитываться в процессе выхода сотрудников с удаленного формата. Здесь нужно учитывать много факторов: сколько наших сотрудников реально переболели, сколько вакцинированы, какая ситуация в каждом конкретном регионе. Например, недавно мы приняли решение, что до апреля могут не сдавать ПЦР те, у кого выявлены антитела. И разрешили им выход в офис. Сотрудники без антител продолжают проходить ПЦР. Что касается офисной работы, выход с "удаленки" будет постепенным. Мы не рассматриваем перевод на "удаленку" на постоянной основе какой-либо части коллектива", - добавил Горбань.

Мотивация и органичность

"Газпром нефть" при формировании плана вакцинации исходит из того, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 60% работников конкретного подразделения или предприятия. Сейчас потребности компании полностью обеспечены вакциной. Число желающих вакцинироваться растет, поэтому пока в компании не спешат говорить о возможных сроках завершения вакцинации, заявили "Интерфаксу" в "Газпром нефти".

"Решение о том, стоит ли делать прививку, принимает самостоятельно каждый сотрудник. При этом компания обеспечивает все условия для вакцинации работников. В частности, вакцинация организована в ближайших к офисам и производственным площадкам специализированных пунктах. "Газпром нефть" также дополнительно привлекает специализированных провайдеров для вакцинации, участие которых позволяет ускорить вакцинацию критически важного персонала на промыслах и месторождениях", - отмечают в компании.

Сейчас в "Газпром нефти" вакцинировались первым компонентом почти 10% от общего количества сотрудников (7,2 тыс. человек). Количество желающих вакцинироваться в компании лимитировано предварительной записью, которая открыта на 15 дней вперед. "Многие представители ключевого менеджмента "Газпром нефти" уже вакцинировались. Их пример является отличной мотивацией для сотрудников. Вакцинировавшие представители менеджмента компании регулярно делятся с сотрудниками своим личным опытом принятия решения о вакцинации, а также изменениями в жизни после нее. При этом вакцинация для всех сотрудников добровольна, планов вакцинировать 100% какой-либо категории сотрудников нет", - сказал представитель компании.

Выход сотрудников с дистанционной работы "Газпром нефть" будет синхронизировать со снятием в каждом регионе требований Роспотребнадзора и местных властей. Сам факт прохождения сотрудниками вакцинации не влияет на правила допуска в офисы или командирования. До момента, пока наличие антител к COVID-19 не будет подтверждено результатами тестирования, к сотрудникам применяются стандартные противоэпидемические требования. После выработки антител сотрудник может ходить в офисы без регулярного ПЦР-тестирования в течение 90 дней с последующей сдачей повторного теста.

"Компания рассматривает возможность предоставления вариантов дистанционной работы для сотрудников и после завершения пандемии. Сейчас в рамках организационной трансформации "Газпром нефть" формирует проект по внедрению пилотных решений удаленной работы для тех сотрудников и подразделений, где удаленная работа уместна и органична - например, для IT-специалистов", - подчеркивают в "Газпром нефти".

Плюсы удаленки

Как заявили "Интерфаксу" в "Татнефти", компания планирует проведение вакцинации всех желающих при отсутствии противопоказаний у работников. В настоящее время почти все представители топ-менеджмента компании вакцинированы. В целом по компании по состоянию на 23 февраля вакцинировано 3,17 тыс. работников. "Вакцинация будет продолжаться до тех пор, пока все желающие не пройдут оба этапа вакцинации. Объём вакцинации также будет зависеть от специфики иммунного ответа работников, ранее переболевших коронавирусной инфекцией", - сказал представитель "Татнефти".

По его словам, возможность выхода работников с удаленного режима на работу в офис может в том числе быть рассмотрена по итогам проведения вакцинации работников. В настоящее время, согласно требованиям Роспотребнадзора, не менее 30% офисных работников должно находиться на удаленном режиме работы. Данное требование может быть снято Роспотребнадзором по итогам оценки длительности и напряжённости поствакцинального иммунитета вакцинированных работников.

"Возможность оперативного перевода персонала на удаленный режим работы с реализацией дистанционных способов взаимодействия и максимальная автоматизация рабочих процессов является одним из положительных последствий пандемии. Это позволило снизить финансовые издержки, связанные с поездками работников в другие города (регионы) и повысить оперативность решения поставленных задач. Некоторые работники, для которых целесообразно работать на удаленном режиме работы, возможно и в дальнейшем будут работать в комбинированном формате", - считают в "Татнефти".