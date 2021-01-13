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Массовая вакцинация от коронавируса начнется в РФ с 18 января

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в РФ с 18 января
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Все готово к переходу РФ к более широкой вакцинации населения с 18 января. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на просьбу президента РФ Владимира Путина уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения.

"Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить Ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее", - заявила Голикова в среду на совещании президента РФ с членами правительства.

По ее словам, будут проведены дополнительные консультации с регионами.

"Завтра планируется провести по поручению председателя правительства заседание оперативного штаба, на котором мы с регионами обговорим все детали этого процесса для того, чтобы не было никаких сбоев в этой масштабной работе", - сказала Голикова.

Она отметила, что производителями вакцин предпринимаются "решительные мероприятия, меры для того, чтобы еще нарастить объемы (выпуска вакцин)".

Успехи в производстве вакцины

Путин ранее на совещании отметил, что в России необходимо переходить от масштабной к массовой вакцинации против коронавируса.

"На прошлой неделе мне Михаил Владимирович (Мишустин) докладывал, что промышленность отработала, не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации", - сказал Путин.

Глава государства попросил членов правительства РФ иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру.

"Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает", - отметил Путин.

В этой связи он попросил уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы.

Больше вакцины в гражданском обороте

Голикова добавила, что в оборот для использования населением до конца января поступит 2,1 млн доз вакцины от COVID-19.

"До конца января в гражданский оборот, то есть для использования населением, поступит 2,1 млн доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", - заявила Голикова в среду на совещании президента с членами правительства.

Вице-премьер пообещала, что будет усилена разъяснительная работа с населением о безопасности и эффективности отечественных вакцин.

600 тысяч доз вакцин – регионам

В регионы РФ с 11 по 14 января будет поставлено дополнительно 600 тыс. доз вакцин, работа по наращиванию их производства и передачи в субъекты продолжается, сообщила Голикова.

"За три дня, начиная с 11 по 14 января, в субъекты Российской Федерации будет поставлено еще порядка 600 тыс. доз вакцины, и эта работа по наращиванию производства и поставки в регионы будет продолжена", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она подчеркнула, что, несмотря на праздничные дни, вакцинация населения от коронавируса шла в плановом режиме и продолжается.

В России в настоящее время проходит массовая вакцинация препаратом "Спутник V", разработанным центром имени Гамалеи Минздрава РФ при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По данным РФПИ, в России привито уже более 1,5 млн человек.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил на совещании, что до конца этого месяца запись на вакцинацию от коронавируса откроется на Едином портале госуслуг.

"С конца этого месяца на портале (Госуслуг) можно записаться на вакцинацию во всех субъектах", - сказал он.

Хроника коронавируса. Январь.

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