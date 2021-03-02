Все аэропорты Москвы подняли цены на авиакеросин в феврале

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В аэропортах Московского авиаузла почти все топливозаправочные комплексы в феврале повысили цены на авиационный керосин по сравнению с январем, свидетельствует статистика Росавиации.

К примеру, АО "АЭРО-Шереметьево" ("дочка" "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев аэропорта) повысило ценник на 6,2%, до 39 300 рублей за тонну керосина (цены здесь и далее указаны без НДС). Цена на керосин принадлежащего "Роснефти" ООО "РН-Аэро" выросла на 9,9%, до 40 008 рублей за тонну. ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" сохранило ценник на уровне 37 200 рублей за тонну.

Цена топлива у ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (структура DME Ltd, холдинговой компании группы "Домодедово") за отчетный период выросла на 4,7%, до 39 900 рублей.

Работающее во "Внуково" ЗАО "Авиационно-заправочный комплекс" подняло цену на 4,6%, до 41 300 рублей за тонну. Второй ТЗК аэропорта, ЗАО "Топливо-заправочный сервис", увеличил стоимость на 4,5%, до 40 350 рублей.

Средняя стоимость керосина во всех российских аэропортах с начала года выросла на 1,43%, до 47,338 тыс. руб. за тонну, отмечает Росавиация.