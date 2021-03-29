В аэропортах Москвы снова подорожала заправка

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Все топливозаправочные комплексы, работающие в аэропортах Московского авиаузла, подняли цены на свои услуги в марте относительно февраля, свидетельствует статистика Росавиации.

Так, работающее в "Шереметьево" АО "АЭРО-Шереметьево" (СП "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев аэропорта) увеличило ценник на 7,1%, до 42 100 рублей за тонну топлива. Структура "Роснефти" ООО "РН-Аэро" подняла его на 8,8%, до 43 526 рублей. Цена на услугу ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" выросла на 10,5%, до 41 100 рублей.

Топливозаправка у ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" подорожала на 5,3%, 42 000 рублей за тонну.

Работающие во "Внуково" ЗАО "Авиационно-заправочный комплекс" и ЗАО "Топливо-заправочный сервис" подняли цены на 0,7%, до 41 600 рублей и 40 650 рублей соответственно.

В феврале заправка в московских аэропортах подорожала относительно января в диапазоне от 4,5 до 9,9%.

Средняя стоимость авиатоплива во всех аэропортах России в марте была на уровне 47 959 рублей за тонну, это на 1,31% дороже, чем в феврале и на 2,76% дороже, чем в январе.