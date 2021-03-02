Правительство РФ не стало менять своих представителей в набсовете ВТБ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ опубликовало список кандидатов в наблюдательный совет ВТБ, все они входят в действующий состав совета.

Распоряжение правительства с именами кандидатов размещено во вторник на сайте портала официального опубликования правовых актов.

В список представителей от РФ вошли вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко (с осени 2020 года возглавляет набсовет ВТБ), первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и глава ВТБ Андрей Костин.

В качестве независимых директор в набсовет выдвинуты глава Госнефтефонда Азербайджана (миноритарий ВТБ с 2013 года) Исрафил Мамедов, вице-президент Vinci Ив Тибо де Сильги и член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин.

Сейчас в набсовет ВТБ входят также глава банка "Открытие" Михаил Задорнов и руководитель банка "Траст" Александр Соколов. Их кандидатуры были выдвинуты банком "Открытие", который до декабря 2020 года был крупнейшим миноритарным акционером ВТБ. В конце прошлого года "Траст" выкупил у "Открытия" 9% за 44,58 млрд рублей. НПФ "Открытие" продолжает владеть порядка 5,7% акций ВТБ.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%). Миноритарным акционерам принадлежит 18,97% голосующих акций банка.