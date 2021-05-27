Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук выдвинута в набсовет ВТБ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В списке кандидатов в наблюдательный совет ВТБ появились изменения: вместо главы "Траста" Александра Соколова в совет выдвинута основатель и гендиректор онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, рассказал "Интерфаксу" источник, близкий к ВТБ.

Набсовет, на котором будет рассматриваться скорректированный список кандидатов, пройдет 27 мая.

Первоначальный список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров был утвержден набсоветом ВТБ еще в марте. На тот момент крупнейшими миноритарными акционерами госбанка являлись банк "Траст" и НПФ "Открытие" с долями 9% и 5,7% соответственно, которые выдвинули своих кандидатов в совет - главу "Траста" Александра Соколова и гендиректора НПФ "Открытие" Михаила Моторина.

В мае "Траст" вышел из состава акционеров ВТБ, продав свой пакет в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок и выручив без учета комиссионных чуть больше 50 млрд рублей.

По словам источника, Соколов был исключен из списка кандидатов в набсовет, вместо него выдвинута Бакальчук, входящая в топ-20 российского списка журнала Forbes с оценкой состояния $13 млрд.

В 2015-2018 годах в набсовет ВТБ уже входил знаковый для российского ритейла персонаж - создатель "Магнита" Сергей Галицкий. Он покинул совет после того, как продал ВТБ почти всю свою долю в "Магните" (и тогда же набсовет пополнился представителями "Открытия", выходцами из группы ВТБ Соколовым и Михаилом Задорновым).

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Помимо НПФ "Открытие" крупными акционерами банка являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%) и Qatar Holding LLC (2,35%).

В остальном список кандидатов в набсовет остался без изменений: от государства в него вошли вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко (с осени 2020 года возглавляет набсовет ВТБ), первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и глава ВТБ Андрей Костин. В качестве независимых директоров в набсовет выдвинуты глава Госнефтефонда Азербайджана (миноритарий ВТБ с 2013 года) Исрафил Мамедов, вице-президент Vinci Ив Тибо де Сильги и член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин.