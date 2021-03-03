В правительстве задумались о введении стандарта all inclusive в России

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Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В России могут ввести стандарты системы all inclusive для гостиничного бизнеса, пишет "Коммерсантъ". Газета ссылается на копию поручения вице-премьера Дмитрия Чернышенко Ростуризму.

Чернышенко поручил Ростуризму проработать вопрос разработки стандартов по оказанию гостиничных услуг по системе "все включено", а также до 5 марта оценить, целесообразно ли включить продвижение этой системы в нацпроект по развитию туризма.

Представитель вице-премьера сказал изданию, что вопрос давно назрел. В Ростуризме подтвердили, что ведут работу над стандартами all inclusive, и отметили, что российские отели сейчас трактуют эту систему по-разному. Например, одни отельеры включают бесплатный алкоголь в эту систему обслуживания, другие - нет. В Ростуризме намерены это скорректировать и ввести отдельно для отелей категории "все включено" и "ультра все включено".

Пока эта система действует в 10-15% отелях на черноморских курортах, рассказал газете гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Последние два года этот процент не меняется. По словам Ромашкина, переход к all inclusive повышает стоимость размещения на 20–25%.

В системе с all inclusive заинтересованы только отели, в которых больше 100–150 номеров, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. По его словам, в Турции в сегменте HoReCa активно работают местные производители как продуктов питания, так и всех видов алкоголя, тогда как на Кубани в высокий сезон бывают перебои с поставками в отели продуктов и проблемы с их качеством.