Потративших $250 млрд на отдых за рубежом россиян зовут отдыхать на родине

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российские граждане за десять лет потратили на зарубежный отдых более $250 млрд, задача правительства - дать им возможность тратить деньги на отдых в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко после презентации в правительстве нацпроекта по туризму.

"За 10 лет наши граждане потратили за рубежом на отдых больше $250 млрд. За эти деньги отстроились и Турция, и Греция, и Египет", - отметил он.

"Наши туристы на шестом месте в мире по активности в международных туристических поездках. А иностранцы к нам слабо приезжают - по въездному туризму мы на 35-м месте. За россиян идет настоящая война на международном рынке, русского туриста обожают в Турции, Греции, Испании, Таиланде, Вьетнаме, Египте. Это большой и привлекательный рынок для любой страны. Надо, чтобы этот рынок остался у нас, чтобы люди, заработавшие деньги в России, имели желание и возможность тратить их в России", - продолжил вице-премьер.

По его словам, ежегодно россияне тратят в поездках за рубежом около $36 млрд.

"И это не от нелюбви к своей стране, а от отсутствия альтернатив, плохих сервисов, инфраструктуры, от отсутствия моды на отдых в стране. Задача нацпроекта - сделать так, чтобы путешествия по России были более привлекательными по цене, качеству и впечатлениям", - повторил он.

В ноябре 2020 года президент Владимир Путин поддержал создание нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", при правительстве была создана специальная рабочая группа. Основными целями нацпроекта является достижение до 2030 года 140 млн внутренних поездок, то есть рост в 2,2 раза по сравнению с 65 млн в 2019 году. В рамках нацпроекта будет создано 4,7 млн рабочих мест - в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом. Экспорт туристических услуг к 2030 году должен достичь $22 млрд, что вдвое превышает показатель 2019 года. О начале подготовки такого нацпроекта премьер-министр Михаил Мишустин объявил в июле 2020 года.

Как сообщал Чернышенко, на реализацию нацпроекта по развитию внутреннего туризма до 2030 года будет потрачено 529 млрд рублей из федерального бюджета и 72 млрд - из средств регионов.