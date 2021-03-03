Экс-глава МИД Австрии Кнайсль выдвинута в совет директоров "Роснефти"

Бывшая глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" может пополниться еще одним статусным европейским политиком: наряду с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером в него выдвинута бывшая глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль.

Кандидатура Кнайсль указана в распоряжении правительства в составе кандидатов в совет директоров "Роснефти".

В 2018 году российский президент Владимир Путин побывал на свадьбе Кнайсль в Австрии. Дипломат тогда рассказала СМИ, что "спонтанно" пригласила на свадьбу коллег по правительству и Путина, который в то время находился с визитом в Австрии, а свадьба планировалась как частное мероприятие.

Кнайсль не первая женщина, которая номинируется в совет директоров крупнейшей в РФ нефтяной компании: в 2015 году выдвигалась тогдашняя глава Росимущества Ольга Дергунова, однако избрана она не была.

В качестве независимых директоров "Роснефти" также выдвинуты кандидаты, которые в настоящее время входят в совет: председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф.

Кандидатами - представителями РФ в совет директоров "Роснефти" выдвинуты входящие в настоящее время в совет вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Сейчас в совет директоров "Роснефти", кроме Сечина, Новака, Орешкина, Шредера, Варнига и Рудлоффа, также входят: профессор ВШЭ Олег Вьюгин, бывший президент BP Роберт Дадли, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади, главный исполнительный директор BP Бернард Луни.