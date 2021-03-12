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Совет директоров "Роснефти" может измениться незначительно

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" может измениться незначительно, следует из списка кандидатов в совет, опубликованного компанией.

Кандидатами заявлены текущие участники совета: бывший президент BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади.

Ранее было опубликовано распоряжение правительства, из которого следовало, что совет директоров "Роснефти" может пополниться еще одним статусным европейским политиком: наряду с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером в него выдвинута бывшая глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль. Кандидатура Кнайсль указана "Роснефти" в числе независимых участников СД.

В качестве независимых директоров "Роснефти" распоряжением правительства также выдвинуты кандидаты, которые в настоящее время входят в совет: председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф.

Кандидатами - представителями РФ в СД "Роснефти" выдвинуты входящие в настоящее время в совет вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава компании Игорь Сечин.

Совет директоров "Роснефти" может покинуть профессор кафедры Высшей школы экономики Олег Вьюгин.

Акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC(18,53%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал".

Роснефть

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