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Mail.ru спрогнозировал в 2021 году рост выручки на 18-21%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Mail.ru Group ожидает по итогам 2021 год роста выручки на 18-21% - до 127-130 млрд рублей, говорится в финансовой отчетности интернет-холдинга.

Также компания ожидает, что рентабельность по EBITDA повысится по сравнению с 2020 годом.

По итогам 2020 года выручка Mail.ru Group выросла на 21,2% - до 107,4 млрд рублей. EBITDA компании сократилась на 7,3% год к году - до 26,98 млрд рублей. Рентабельность составила 25,1%.

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В частности, ожидается, что в 2021 году выручка международного игрового бренда My.Games будет расти двузначными показателями. По итогам 2020 года выручка проекта увеличилась на 30% по сравнению с 2019 годом и составила 40,76 млрд рублей, достигнув 38% от общей выручки Mail.ru Group.

Также Mail.ru Group прогнозирует, что в 2021 году выручка ее образовательных активов Skillbox и GeekBrains увеличится более чем на 30% - до 8-9 млрд рублей. По итогам 2020 года выручка этих образовательных проектов составила 6,1 млрд рублей.

В отчете Mail.ru Group говорится, что холдинг планирует в будущем выделить направление онлайн-образования в отдельный сегмент финансовой отчетности.

По словам CEO Mail.ru Group Бориса Добродеева, слова которого приведены в пресс-релизе, по итогам обсуждений с аналитиками и инвесторами, компания решила "отказаться от отчетности на сопоставимой основе начиная с 2021 финансового года" (компания больше не будет ретроспективно пересчитывать результаты прошлых периодов в случае изменения списка консолидированных активов, как это делала раньше).

Mail.ru Group

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