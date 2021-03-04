Выручка Mail.ru в IV квартале выросла на 25%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Выручка Mail.ru Group в IV квартале 2020 года составила 32,98 млрд рублей, что на 25% выше показателя аналогичного периода 2019 года, говорится в финансовой отчетности компании.

EBITDA компании снизилась на 25,4% год к году и составила 7,3 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 22,2%.

Результаты Mail.ru Group по выручке и EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса".

Накануне опрошенные аналитики ожидали роста выручки Mail.ru Group в IV квартале 2020 года на 18,97% - до 30,48 млрд рублей. Они прогнозировали снижение EBITDA на 27,1% - до 7,15 млрд рублей.

При этом аналитики ожидали рентабельность EBITDA на уровне 23,4%.