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"Победа" заменит "Аэрофлот" на рейсах Москва - Барнаул

"Победа" заменит "Аэрофлот" на рейсах Москва - Барнаул
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" прекратит полеты по маршруту Москва-Барнаул, его на этом направлении заменит авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта Барнаул.

"Победа" впервые заходит в Алтайский край. Согласно поисковой системе на сайте авиакомпании, лоукостер выполнит первый полет из Барнаула в московский аэропорт "Шереметьево" 2 июля. Это будет утренний рейс со временем вылета в 5:45.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Основана 16 сентября 2014 года взамен прекратившего полёты "Добролёта". Компания базируется в московском аэропорту Внуково. В прошлом году перевезла 9,1 млн человек (-12% г/г), став по этому показателю третьей авиакомпанией в РФ. Парк состоит из 34 Boeing-737 Next Generation.

Победа Аэрофлот Москва Барнаул

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