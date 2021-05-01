"Победа" с 1 мая начинает полеты из аэропорта "Шереметьево"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа", базовым аэропортом которой является "Внуково", в субботу начинает выполнять регулярные рейсы еще из одного московского аэропорта - "Шереметьево".

До 10 мая "Победа" будет летать из "Шереметьево" только в Пермь. С 11 мая разлет компании будет поэтапно расширяться, сообщила журналистам представитель перевозчика.

В летнем расписании "Победа" будет летать из "Шереметьево" по 13 направлениям, включая одно международное - турецкую Анталью. Рейсы будут выполняться по код-шеринговому соглашению с "Аэрофлотом", который базируется в "Шереметьево": оно предполагает совместную эксплуатацию рейсов на одном маршруте.

На рейсах будут использоваться Boeing 737-800, которые "Победе" передаст "Аэрофлот". Стратегия группы предполагает передачу лоукостеру 50 таких самолетов до 2024 года.

В 2021 году "Победа" планирует перевезти 13,5 млн пассажиров (+50% г/г). Более 11% перевозок, как ожидается, будет обслужено в "Шереметьево".