Danone запускает производство растительных напитков в РФ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Danone, один из ведущих производителей молока и молочных продуктов в РФ, запускает производство растительных напитков в России (бренд Alpro), следует из приглашения компании на пресс-конференцию, на которой планируется озвучить параметры проекта.

"Овсяные, миндальные и кокосовые напитки Alpro будут производиться в Краснодарском крае на молочном комбинате "Лабинский", - говорится в нем.

Как сообщал ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на Nielsen, потребление растительных аналогов молока в РФ увеличивается. По итогам августа 2019 года - июля 2020 года продажи таких напитков выросли на 51% в натуральном выражении и на 44,4% - в стоимостном. По прогнозам аналитиков, в 2021 году показатели увеличатся до 22,6 млн литров и 4,03 млрд рублей соответственно.

Затраты на линию мощностью 10 тыс. тонн продукции в год оцениваются до 300 млн рублей.

Крупнейшим российским производителем растительных аналогов молока считаются "Сады Придонья" (бренд Nemoloko). По оценке компании, она занимает 75% этого рынка РФ в натуральном выражении.

Danone входит в тройку крупнейших производителей молочных продуктов в России. Портфель брендов включает "Активиа", "Простоквашино", детское питание "Тёма" и "Растишка". В группу Danone в России входят 16 предприятий.