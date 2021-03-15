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В Danone под давлением акционеров сменился гендиректор

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров производителя продуктов и напитков Danone отправил в отставку своего председателя и гендиректора компании Эммануэля Фабера. Как пишут Les Echos, это решение было принято под давлением активных инвесторов.

Совет директоров возглавил включенный в него в декабре Жиль Шнепп. Он будет координировать поиски кандидата на пост гендиректора группы, а временно занимать пост CEO Danone будет главный операционный директор Вероник Пенкиенати-Бозетта. Подбирать кандидатов компании поможет международное кадровое агентство.

Добивались отставки Фабера и продвигали Шнеппа акционеры Danone - инвестфонд Artisan Partners и инвесткомпания Bluebell Capital, которые были недовольны слабыми биржевыми показателями компании и недостаточными вложениями в инновации и маркетинг.

В начале марта Фабер согласился на разделение должностей гендиректора и председателя совета директоров. Он рассчитывал сохранить пост CEO до назначения преемника, а затем стал бы неисполнительным председателем совета директоров группы.

Акции Danone в понедельник дорожают на 4,8%.

Danone выпускает молочные продукты, спецпитание и напитки и продает их более чем в 120 странах. В группе работает больше 100 000 человек.

Danone Эммануэль Фабер Жиль Шнепп Artisan Partners Bluebell Capital

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