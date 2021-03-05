Саудовская Аравия стала машинистом поезда, ведущего нефтерынок к стабильности

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. б/с, а Саудовская Аравия продлила свои добровольные ограничения в 1 млн б/с также на месяц, пообещав вернуть эти баррели на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля. Рынок получит в 10 раз меньше дополнительных баррелей, чем ожидал - лишь 150 тыс. б/с. Цены взлетели на 5% и подобрались к $70 за баррель. Потребителям нефти, призывавшим к увеличению добычи и снижению цен, рекомендовано подъедать накопленные во время пандемии запасы. Министры будут собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи.

Наш паровоз, вперед лети

На повестке очередной встречи министров ОПЕК+ стоял вопрос - увеличивать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в апреле, как договаривались в январе, или повременить. Предполагалось также, что заканчиваются добровольные ограничения, взятые на себя Саудовской Аравией на февраль-март в объеме 1 млн б/с, то есть на рынок могло выйти дополнительно 1,5 млн б/с.

Как сообщали источники "Интерфакса", Россия и Казахстан выступали за увеличение добычи, Саудовская Аравия призывала к "осторожному оптимизму", то есть, отложить увеличение.

В преддверии встречи министров стран ОПЕК+ состоялись заседания технического комитета ОПЕК+ и министерского мониторингового комитета (JMMC), где в качестве базового варианта был рассмотрен февральский прогноз ОПЕК, предполагающий, что спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,8 млн б/с - до 96,05 млн б/с, а предложение со стороны стран не-ОПЕК увеличится на 0,67 млн б/с - до 63,3 млн б/с. Предполагается, что добыча в Иране, Венесуэле и Ливии останется на уровне января 2021 года.

Эксперты пришли к выводу, что дефицит на рынке сохранится даже в случае повышения нефтедобычи странами ОПЕК+ в апреле, мае и июне на 0,5 млн б/с каждый месяц, как и было оговорено январскими договоренностями, а Саудовская Аравия вернет на рынок в апреле 1 млн б/с.

Коммерческие же запасы, накопленные на рынке, в таком случае, уже в августе уйдут ниже среднего 5-летнего уровня - показателя, который является метрикой эффективности сделки ОПЕК+, полагали в организации.

Второй сценарий, который рассмотрели участники, предполагал, что спрос на нефть в апреле будет на 2,1 млн б/с ниже первого сценария - лишь 92,7 млн б/с, а в целом в 2021 году - 94,5 млн б/с, то есть на 4,2 млн б/с выше 2020 года. В таком случае, подсчитали эксперты, выход на рынок 1,5 млн б/с в апреле вызовет избыток нефти в объеме 1,2 млн б/с, однако в мае он составит лишь 0,1 млн б/с, а в июне уже будет дефицит в 0,1 млн б/с (также при более низких оценках спроса). В таком случае, запасы нефти к концу второго квартала будут превышать средний 5-летний уровень на 136 млн барр., такая же величина запасов ожидается и на конец 2021 года.

Варианта сохранения добычи не просчитывалось, и рынок ожидал, что будет принято решение об увеличении.

Свет фар встречного поезда

Однако министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман во вступительном слове, подчеркнув, что мировой рынок, несомненно, улучшился с января, заявил, что скорость его восстановления в будущем связана со скоростью распространения вакцин, и неуверенность в темпах восстановления не уменьшилась. "И за последний год мы узнали, как трудно делать точные прогнозы в такой непредсказуемой среде", - добавил он, призвав к бдительности и осторожности.

"Прежде чем мы сделаем следующий шаг вперед, давайте удостоверимся, что свет, который мы видим впереди, - это не свет фар приближающегося экспресса", - призвал Абдулазиз бен Сальман, как бы иронизируя над сравнениями о восстановлении рынка, ранее звучавшими из его же уст - "мы видим свет в конце тоннеля". "Правильный курс действий сейчас - держать наш порох сухим и иметь резерв на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы застраховаться от любых непредвиденных последствий", - резюмировал министр Саудовской Аравии.

Другой сопредседатель встречи, вице-премьер РФ Александр Новак согласился с тем, что неопределенности остаются, но все-таки подчеркнул наличие позитивных моментов.

"Мы видим, что сохранение локдаунов и возникновение определенных логистических трудностей это есть неопределенности, при этом мы видим и позитивные моменты, связанные с вакцинацией, темпы которой превышают распространение ковида", - отметил он.

Следующая остановка – Wonder Land

В результате неожиданно Саудовской Аравии удалось убедить страны ОПЕК+ в том, что нужна "осторожность, осторожность и еще раз осторожность", и нужно продлить действующие ограничения еще на месяц. Не исключено, что сделать это удалось с помощью обещания, что королевство продлит свои добровольные ограничения, которые составляют порядка 1% мирового потребления нефти.

По словам собеседников "Интерфакса", все понимали, что Россия выступает против продления, но прийти к договоренностям нужно - ведь прошел год с момента ссоры двух лидеров соглашения, которая привела к обвалу цен на нефть, местами до отрицательных отметок. И никто не хотел повторения такого сценария.

В результате для России и примкнувшего к ней Казахстана снова было сделано исключение - им было разрешено увеличить добычу на 130 тыс. б/с и 20 тыс. б/с соответственно ввиду сезонного роста спроса.

В процессе встречи обсуждались варианты добычи и на май-июнь, но, поскольку Саудовская Аравия приняла решение не торопиться с отказом от добровольных ограничений и выпустить дополнительные баррели на рынок тогда, когда нужно будет рынку, министры решили встречаться каждый месяц, чтобы принимать решение об уровнях добычи.

"Я собираюсь держать вас в "Wonder Land" или "La-La-Land" в течение нескольких месяцев - мы будем решать вопрос (о возвращении 1 млн б/с на рынок - ИФ) в зависимости от потребностей рынка, и не будем торопиться ускорять это. И мы вернем этот 1 млн б/с в наше время, когда нам будет удобно", - заявил Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции, выразив надежду, что эти добровольные ограничения дисциплинируют другие страны компенсировать ранее недосокращенные объемы.

Впрочем, отстающим странам уже в который раз разрешают отсрочить выполнение плана компенсаций. Между тем, с мая 2020 года объем "недосдачи" лишь увеличился и по состоянию на январь странам ОПЕК осталось компенсировать 1,2 млн б/с недосокращенной добычи. Из этого объема половина приходится на Ирак, почти 340 тыс. б/с - на Габон, почти 200 тыс. б/с - на Конго, и 70 - на Экваториальную Гвинею. Нигерия успешно смогла сдать долги в январе.

Запасы – в топку!

Перед заседанием многие эксперты говорили о том, что ОПЕК+ можно спокойно увеличить нефтедобычу, не опасаясь за нарушение баланса на рынке, а некоторые даже о том, что рынок находится в состоянии перегрева.

Министр Саудовской Аравии уверен, что продление ограничений не вызовет никакого перегрева, и целью являются не высокие цены на нефть, а исчерпание накопленных коммерческих запасов.

"Я не рассуждаю о ценах на нефть, и никто меня не заставит этим заниматься. Для меня цены не важны. Что важно - это дисциплина, приведение коммерческих запасов нефти к норме. Как только уровень запасов установится на уровне 2015-2019 годов, это будет комфортно", - сказал он, отметив, что состояние "бэквордации" бывает обманчиво, поскольку иногда основано на ожиданиях.

"Нет, я так не думаю", - ответил Абдулазиз бен Сальман на вопрос о том, будет ли перегрев рынка в результате принятия решения ОПЕК+ о продлении ограничений.

А индийскому министру нефти и газа Индии Дхармендре Прадхану, который призвал ОПЕК+ увеличить добычу, поскольку цены на нефть перед заседанием торговались на уровне $63-65 за баррель, саудовский коллега посоветовал отбирать накопленные излишки нефти, купленные во время пандемии по низким ценам.

Свой путь

Россия с Казахстаном, уже второй раз получившие исключение из общих ограничений, тем временем, нарастят добычу в апреле на 130 тыс. б/с и 20 тыс. б/с соответственно ввиду "сезонных моделей потребления". Так, по словам Новака, спрос на нефтепродукты в России уже превысил докризисный уровень.

Он подчеркнул, что многие страны ОПЕК+ считают, что сейчас "рынок еще достаточно не определен, поэтому есть потребность, чтобы для стабилизации, для снижения остатков на рынке, которые накопились во время пандемии, оставить добычу в апреле на уровне марта". Но все страны разные, и в России есть три вакцины, которые помогают увеличить спрос на нефть, сказал вице-премьер РФ.

Эти квоты посчитаны исходя из объемов увеличения всеми странами на 500 тыс. б/с. Изначально предполагалось, что с января ОПЕК+ увеличит добычу на 2 млн б/с, но было принято решение нарастить производство лишь на 500 тыс. б/с, а затем была сделана пауза на два месяца, при этом России и Казахстану было разрешено увеличить добычу на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно в феврале, а затем еще на столько же в марте. Таким образом, две страны в апреле уже сделают три шага из четырех запланированных шагов общего повышения по 500 тыс. б/с.

По словам Новака, в будущем Россия продолжит увеличивать добычу нефти вместе со всеми странами ОПЕК+, не выбиваясь из ранее утвержденных пропорций. "Поэтому мы исходим из того, что, если в будущем все страны ОПЕК+ будут увеличивать, когда будет спрос восстанавливаться, мы со своей стороны войдем в этот график. Сейчас мы просто опережающими темпами будем восстанавливать добычу", - сказал он.

Новак подтвердил также, что в феврале Россия перевыполнила сделку ОПЕК+, не нарастив добычу до уровня, который запрашивала в ходе предыдущего заседания. По подсчетам "Интерфакса", в феврале Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 101,4-101,9%, добыв примерно на 30 тыс. б/с меньше, чем ей разрешено по сделке, в то время как с мая уровень исполнения сделки Россией составлял порядка 95-98%.

"Мы всегда исполняли соглашение в соответствии со взятыми на себя обязательствами, и февраль-месяц тоже не исключение, и январь-месяц, который сегодня анализировался в рамках встречи", - сказал Новак. "Что касается февраля, мы вышли на уровень чуть выше 100%, в марте мы продолжаем исполнять свои обязательства с учетом тех решений, которые приняты по постепенному восстановлению добычи для российских компаний", - отметил он.

По оценке Новака, спрос на нефть восстановится до докризисного уровня "в начале 2022, или в середине 2022 года".

Следующие встречи министров JMMC и стран ОПЕК+ запланированы на 31 марта и 1 апреля 2021 года соответственно.