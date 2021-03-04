Рынок акций РФ консолидировался у 3400п по индексу МосБиржи

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ по итогам основных торгов в четверг консолидировался в районе рубежа 3400 пунктов по индексу МосБиржи на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, поддержку оказала раллировавшая нефть (Brent подскочила выше $66 за баррель) на фоне известий о возможной пролонгации на апрель квот по добыче Саудовской Аравией; выросли бумаги нефтяников, упали АДР Ozon и бумаги "Яндекса".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3397,56 пункта (-0,5%, днем индекс падал ниже 3370 пунктов), индекс РТС - 1454,67 пункта (+0,1%); цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 5,1%.

Доллар просел до 73,59 рубля (-0,38 рубля), доходность 10-летних UST снизилась до 1,46% годовых (-0,7%).

ОПЕК+ рассматривает возможность отложить повышение нефтедобычи в апреле, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. При этом Россия просит нарастить добычу нефти для себя ввиду растущего спроса.

Западные СМИ также пишут о том, что Саудовская Аравия может продлить добровольные ограничения на 1 млн б/с.

Подешевели расписки Ozon (-5,1%), акции "Яндекса" (-4%), "Норникеля" (-3,5%), "НЛМК" (-2,7%), "Северстали" (-1,8%), UC Rusal (-1,7%), расписки TCS Group (-1,7%), бумаги "Аэрофлота" (-1,5%), АФК "Система" (-1,5%), "ММК" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "Магнита" (-1%), Polymetal (-0,5%), "Интер РАО" (-0,2%), банка ВТБ (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "МТС" (+1,4%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Россетей" (+0,1%).

Сбербанк в IV квартале 2020 года получил 201,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО (прогноз - 179,8 млрд руб.), по итогам года прибыль составила 760,3 млрд руб. (прогноз - 738,4 млрд руб.).

Глава банка Герман Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками сообщил, что менеджмент банка будет рекомендовать наблюдательному совету направить на выплату дивидендов за 2020 год ту же сумму, что и за 2019 год (это составит 56,2% от чистой прибыли за 2020 год). За 2019 год Сбербанк направил на дивиденды 422,38 млрд рублей (18,7 рубля на каждый тип акций).

Выручка Mail.ru (-3,1%) в IV квартале 2020 года составила 32,98 млрд рублей, что на 25% выше показателя аналогичного периода 2019 года, говорится в финансовой отчетности компании. EBITDA компании снизилась на 25,4% год к году и составила 7,3 млрд рублей.

Результаты Mail.ru Group по выручке и EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": накануне опрошенные аналитики ожидали роста выручки Mail.ru в IV квартале на 18,97% (до 30,48 млрд рублей) и снижения EBITDA на 27,1% (до 7,15 млрд рублей).

Президент "Норникеля" Владимир Потанин по итогам встречи с главой Норильска Дмитрием Карасевым сообщил, что ГМК готова дополнительно вложить в развитие Норильска 150 млрд рублей сверх 81 млрд рублей, которые компания уже обязалась выделить в рамках подписанного недавно четырехстороннего соглашения с правительством РФ, Красноярским краем и Норильском.

Топ-менеджер "Мобильных телесистем" заявил вечером в четверг, что компания в ближайшее время может объявить новую программу buyback.

Как отмечает аналитик Sber CIB Коул Эйксон, выросшая в последние дни нефть, предположительно, отражает подготовку трейдеров к сюрпризам со стороны ОПЕК+ на тот случай, если они разойдутся с ожиданиями аналитиков. В частности, всех интересует, решатся ли участники соглашения ОПЕК+ увеличить нефтедобычу (и насколько значительно) в связи со стремительным ростом цен и признаками восстановления спроса на углеводородное сырье.

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, на российском рынке акций в лидеры роста в четверг вышли акции отчитавшейся за 2020 год компании "Юнипро", а также бумаги нефтедобытчиков - "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". Акции нефтяников поддержали рост цен на нефть в ожидании итогов встречи ОПЕК+ - участники рынков стали переоценивать в меньшую сторону вероятность увеличения добычи организацией в апреле.

"Юнипро" отчиталась о выручке и операционной прибыли выше ожиданий в 2020 году. Компания также поделилась с инвесторами планами по выплате дивидендов в 2021-2022 годах - 20 млрд руб. за каждый год. Инвесторы любят определенность и превышающие ожидания результаты, поэтому спрос на бумаги повысился, отмечает Потапов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, акции российских металлургов снизились на фоне обвала контрактов промышленных металлов: цены на никель и сталь в Шанхае резко пошли вниз, в Лондоне падение продолжилось (никель потерял более 6%, медь - свыше 4%, алюминий - 1,5%).

Мосбиржа отчиталась за февраль: количество физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже, увеличилось за месяц на рекордные 883,4 тыс. и достигло 10,3 млн. В феврале частные инвесторы вложили в акции 29,5 млрд рублей, в облигации - 90 млрд рублей, а также в фонды - 12,6 млрд рублей. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями достигла 41,3%, облигаций - 15,2%, на срочном рынке 46,2% и на спотовом рынке валюты - 13,4%.

Рубль проигнорировал падение цен на промышленные металлы благодаря сокращению геополитической премии. США все еще оставляют за собой последнее слово и возможность следующего круга санкций, если РФ не задекларирует и не уничтожит свое химическое оружие, но она уже сделала это в 2017 году в отличие от самих США. Кроме того, на Forex отмечают усиление доллара против валют развитых стран, но данное усиление может строиться на ожиданиях восстановления экономики.

Борьба с коронавирусом обвалила розничные продажи еврозоны в январе. Китайская Tsingshan Holding Group заявила об отсутствии дефицита никеля на рынке, а также объявила о контракте на поставку 100 тыс. тонн никелевого штейна производителю аккумуляторных батарей Huayou Cobalt Co., Ltd. Недавний рост цен никеля многие связывают с призывом главы Tesla Илона Маска к производителям увеличить производство, поскольку металл необходим для аккумуляторных батарей.

Рынок нефти ожидает решения ОПЕК+ по квотам на апрель. Остается неясной позиция Саудовской Аравии по поводу своего добровольного сокращения еще на 1 млн б/с, а позиция России заключается в постепенном наращивании производства, чтобы не допустить дальнейшего роста цен, который также может спровоцировать резкое восстановление активности сланцевых производителей США. Сама РФ не смогла поднять добычу в феврале из-за суровой погоды, но, вероятно, хочет увеличить добычу на 0,12 млн б/с с апреля, отмечает аналитик.

Позже вечером в четверг состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках мероприятия Wall Street Journal. На рынке рассчитывают, что глава ФРС сможет успокоить инвесторов по поводу роста доходностей по казначейским обязательствам. С одной стороны, некоторые объясняют это возросшими инфляционными ожиданиями на фоне будущего восстановления экономики. Однако более правдоподобным кажется то, что бюджетный дефицит США в текущем году составит около $4,2 трлн, и ФРС покроет его только на $960 млрд в рамках текущей программы покупки казначейских обязательств на $80 млрд в месяц. Российский рынок смог ликвидировать часть утренних потерь, далее возможен рост вслед за раллирующей нефтью, отмечает Кочетков.

По словам эксперта "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, обстановка на рынках рискового капитала становится напряженной на фоне колебаний доходностей гособлигаций глобальных экономик - призрак инфляции вновь будоражит умы инвесторов.

Цены на нефть подвержены высокой волатильности: внутридневная амплитуда не опускается ниже 2%, однако новости с саммита ОПЕК+ могут еще больше взвинтить обороты. На повестке - возможное изменение объемов поставки ресурсов на рынок от ведущих стран-экспортеров. В случае сохранения прежних лимитов добычи давление продавцов на сырьевой рынок ослабнет. Напротив, плановое сокращение понижающих коэффициентов и реализация решения Саудовской Аравии по наращиванию добычи на 1 млн б/c не оставят шанса "быкам" товарного рынка. В качестве поддержки для Brent выступает область $60 за баррель.

В США накануне индексы рынка акций снизились на 0,4-2,7% на фоне роста доходности казначейских облигаций США (доходность 10-летних US Treasuries поднималась до 1,49%), что вызывает обеспокоенность по поводу стоимости акций и ускорения инфляции. Высокая доходность может особенно сильно отразиться на акциях технологических компаний, которые больше полагаются на заимствования.

В четверг в Азии также преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский индекс Hang Seng также потерял 2,2%) на фоне сохранявшихся опасений в отношении роста доходности US Treasuries, что подогревает ожидания скорого роста процентных ставок центробанков. В Европе динамика индексов вечером смешанная (индекс CAC 40 подрос на 0,02%, DAX, FTSE снижаются на 0,2-0,5%), наметился отскок в США (индекс S&P 500 растет на 0,2%).

По данным Eurostat, розничные продажи в еврозоне в январе снизились на 5,9% относительно предыдущего месяца и на 6,4% в годовом выражении при прогнозах снижения на 1,1-1,4% и 1,2% соответственно.

Безработица в 19 странах еврозоны в январе 2021 года составила 8,1%, тогда как аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 8,3%, сообщает Trading Economics.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до 745 тыс. при прогнозах роста до 750 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 736 тыс., а не 730 тыс., как сообщалось ранее.

Нефть

Нефть вечером вернулась к росту в ожидании итогов заседания ОПЕК+; цена Brent к 18:50 подскочила на $2,3 выше уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $66,44 за баррель (+3,7% и +2,2% в среду), апрельская цена WTI - $63,49 за баррель (+3,6% и +2,6% накануне).

Рынок нефти накануне проигнорировал негативные данные Минэнерго США о росте запасов сырья. Запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 21,56 млн баррелей (ожидания варьировались от снижения на 1,3 млн до роста на 1,3 млн баррелей), запасы бензина снизились на 13,62 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5-2,9 млн), резервы дистиллятов сократились на 9,72 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,75-3,9 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+5%, до 89,9 рубля - новый максимум), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+4,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+4,3%), ПАО "Группа Черкизово" (+3,9%), "Юнипро" (+3,4%), ГК "Самолет" (+2,6%), "ВСМПО-Ависма" (+2%).

Акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) в результате ралли последних дней на корпоративных новостях в очередной раз обновили исторические максимумы и довели капитализацию компании до $1 млрд.

Рост акций ЯТЭК ускорился с 25 февраля, за это время бумаги взлетели более чем на 30% (с уровня 67 рублей), что подогревалось новостями о планах компании в ближайшие 5-7 лет построить СПГ-завод на 18 млн т/г.

Акции "Сафмара" выросли на фоне известий, что совет директоров компании одобрил цену выкупа акций в размере 545 рублей за штуку у несогласных с продажей НПФ "Сафмар" группе "Регион" или не участвующих в голосовании.

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в 2020 году снизилась на 27,1% (до 13,7 млрд руб.), EBITDA сократилась на 10,5% (до 26,2 млрд руб.), следует из отчета компании. ПАО "Юнипро" планирует в 2021 году выплатить дивиденды в размере 20 млрд руб., или 0,317 руб. на одну акцию, при условии пуска, стабильной работы и финансовой контрибуции третьего энергоблока Березовский ГРЭС, следует из обновленной дивидендной политики компании. Выплаты в течение 2022 года составят 20 млрд руб.

Подешевели в четверг акции ПАО "Белуга групп" (-11,4%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (-8,1%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (-6,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 103,95 млрд рублей (из них 21,87 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 19,88 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,59 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").