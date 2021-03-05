Управляющий директор МосБиржи Алексей Хавин покинет компанию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Бывший руководитель "Национального клирингового центра" (НКЦ), а сейчас управляющий директор Московской биржи по международному сотрудничеству и глобальным рынкам Алексей Хавин покидает компанию, следует из сообщения МосБиржи.

Последний рабочий день Хавина - 9 марта, он увольняется по собственному желанию. Хавин также покидает состав правления Московской биржи.

Хавин решил уйти из компании в конце прошлого года, он планирует заняться новыми проектами "за пределами биржи", пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе группы. "4 марта набсовет компании удовлетворил обращение Алексея о прекращении его полномочий в качестве члена правления. Компания высоко оценивает результаты работы Алексея, его вклад в развитие бизнеса биржи и всей инфраструктуры российского финансового рынка. Решение о распределении полномочий Алексея Хавина будет принято позднее", - сказали в пресс-службе.

Хавин был назначен управляющим директором биржи в июне 2020 года, после того как покинул пост руководителя НКЦ. Тогда наблюдательный совет биржи утвердил его членом правления до середины 2023 года.

Таким образом, правление Московской биржи сократится до пяти человек, куда входят глава биржи Юрий Денисов, финансовый директор компании Максим Лапин, управляющий директор по информационным технологиям Андрей Бурилов, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Игорь Марич и исполнительный директор по операционной деятельности Дмитрий Щеглов.

Хавин более 25 лет работал в банковской сфере: занимал руководящие должности в казначействе банка "Еврофинанс" и возглавлял казначейство Газпромбанка. В группе "Московская биржа" проработал более 10 лет, долгое время возглавляя НКЦ.

"За время его руководства НКЦ получил статус квалифицированного центрального контрагента, международный инвестиционный кредитный рейтинг на уровне странового и стал важнейшим элементом российской рыночной инфраструктуры. При непосредственном участии Алексея была создана успешная и стабильная модель биржевой торговли с центральным контрагентом на всех сегментах финансового рынка", - отметили на бирже. "Национальный клиринговый центр" входит в группу "Московская биржа".