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"Мосбиржа" заплатила 329 млн рублей за долю в платформе для торговли валютой NTPro

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Мосбиржа" заплатила за 25% в платформе для внебиржевой торговли инструментами валютного рынка NTPro в 2020 году 329 млн рублей, следует из отчета биржи по МСФО.

Наблюдательный совет "Мосбиржи" в марте 2020 года одобрил заключение соглашения о приобретении миноритарного пакета акций компании BierbaumPro AG, которая является владельцем ООО "НТ Прогресс", разработчика и собственника платформы для внебиржевой торговли инструментами валютного рынка (платформа NTPro). "НТ Прогресс" предлагает клиентам сервисы по агрегации ликвидности, мэтчингу и алго-исполнению в широком перечне валютных инструментов.

В июле 2020 года биржа приобрела 17% в компании, в ноябре увеличил свою долю еще на 8 процентных пунктов, до 25%.

Ранее представители биржи отмечали, что покупка доли в 25% - это первый этап сделки. Планируется, что биржа постепенно консолидирует 100% акций этой компании в течение трех лет. Сумма сделки будет зависеть от динамики операционных и финансовых показателей компании.

Мосбиржа NTPro

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