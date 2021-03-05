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Цена Brent поднялась выше $68 за баррель впервые за 14 месяцев

Цена Brent поднялась выше $68 за баррель впервые за 14 месяцев
Фото: Christian Ohde/McPhoto/ullstein bild via Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Цена нефти марки Brent поднялась выше отметки в $68 за баррель на торгах в пятницу, что было отмечено впервые с января 2020 года.

По данным на 11:00 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $68,04 за баррель, что на $1,3 (1,95%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $64,92 за баррель, что на $1,09 (1,71%) выше уровня на закрытие рынка в четверг.

Накануне министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Brent WTI ОПЕК+

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