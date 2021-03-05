Совладелец разработчика софта "МойОфис" и сооснователь IBS создали лабораторию "интернета вещей"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Совладелец компании-разработчика офисного софта "МойОфис" Андрей Чеглаков и сооснователь IBS Сергей Мацоцкий совместно с закрытым комбинированным паевым инвестфондом "Форвард Инвест" учредили 3 марта ООО "Русим", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Чеглаков получил в "Русим" 45%, столько же - "Форвард Инвест", бенефициаром которого является Вадим Сачков. Доля Мацоцкого составляет 10%.

Как сообщил "Интерфаксу" Андрей Чеглаков, на данном этапе зарегистрированное ООО является стартапом. "Это лаборатория "интернета вещей", в рамках которой планируется разработка универсальных решений для разных секторов экономики", - сказал он.

Совокупные инвестиции в проект не раскрываются, однако Чеглаков называет их размер "умеренным". Предполагается, что в дальнейшем, по мере необходимости и появления новых задач, партнеры будут докапитализировать проект.

При этом первые продукты "Русим" могут появиться не раньше 2022 года. "Мы идем в довольно сложную и конкурентную среду, поэтому здесь нужно быть аккуратным с точки зрения качества решений", - отметил Чеглаков.

В настоящее время не планируется, что "Русим" будет сотрудничать с IT-компаниями, совладельцами которых являются Чеглаков и Мацоцкий. Однако такой сценарий не исключен в будущем, в случае появления "точек взаимодействия".

Чеглакову принадлежит 30,55% ООО "Новые облачные технологии", которое разрабатывает пакет офисных приложений "МойОфис".

Весной 2020 года два акционера IBS - Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий - приняли решение о разделе бизнеса. Часть бизнеса IBS - дивизион инфраструктуры компании IBS, разработчик программных и консалтинговых решений для госсектора и бизнеса БФТ и корпоративная платформа хранения и обработки больших данных Arenadata - была выделена в самостоятельную структуру и перешла Мацоцкому. Летом сообщалось, что Мацоцкий договорился с Газпромбанком о передаче этих активов в совместное предприятие - АО "ГС-Инвест".

Сачков, по данным "СПАРК-Интерфакс", является бенефициаром ряда ЗПИФов, по состоянию на декабрь 2019 года ему также принадлежит 67% УК "ТрастЮнион Эссет Менеджмент".