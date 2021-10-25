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"Ростелеком" купил 50% IT-разработчика "БФТ-Холдинг" за 1,65 млрд рублей

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Группа "Ростелеком" сообщила, что приобрела 50,01% долей ООО "БФТ-Холдинг", оказывающего комплексные услуги по разработке и внедрению информационных систем в сфере цифровой трансформации государственного управления.

Сумма сделки не превысит 1,65 млрд рублей. Расчеты пройдут в три транша до 2023 года в случае выполнения соответствующих условий. "БФТ-Холдинг" войдет в состав группы "Ростелеком" как дочернее общество, сохранив ключевой персонал и компетенции.

В "Ростелекоме" рассчитывают, что сделка позволит группе усилить лидирующие позиции в сегменте цифровизации государственного управления.

Группа БФТ - российская IT-компания, разработчик программного обеспечения и проектных решений для государственного сектора и бизнеса. Компания является одним из ведущих игроков в области цифровизации государственного управления, продукты которой используют 80 регионов России. Среди продуктов компании программные решения в ключевых сферах госуправления - таких, как финансы и закупки, управление имуществом и активами, оказание госуслуг (автоматизация деятельности МФЦ), социальная сфера и занятость. Помимо этого, решения БФТ также включают спектр программных продуктов для коммерческих организаций и консалтинговые услуги.

Выручка группы БФТ в 2020 году составила 3,4 млрд рублей.

"Приобретение БФТ - стратегическая сделка, которая обогатит продуктовую линейку экосистемы цифровых государственных продуктов и позволит "Ростелекому" масштабировать бизнес кластера "Государственные цифровые услуги и сервисы" в новые сегменты госуправления, а также обеспечит возможность реализовывать национальные проекты практически любой сложности в этой области. Благодаря сделке мы решим задачу по консолидации компетенций в сфере заказной разработки цифровых решений и созданию цифровых продуктов для государственного и муниципального управления", - прокомментировал сделку через пресс-службу президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Ростелеком БФТ-Холдинг Михаил Осеевский

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