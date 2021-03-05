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Сменился президент МТС

Сменился президент МТС
Первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию ПАО "МТС" Вячеслав Николаев
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Алексей Корня, который возглавлял МТС с марта 2018 года, оставит должность президента компании. Его с 13 марта сменит первый вице-президент компании по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслав Николаев, сообщила МТС.

Корня номинирован на должность первого вице-президента ПАО АФК "Система". Такую рекомендацию совету директоров АФК дал комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению корпорации.

Дата заседания совета директоров, на котором будет обсуждаться вопрос назначения первого вице-президента "Системы", будет объявлена позднее.

Новость дополняется

МТС Алексей Корня Вячеслав Николаев АФК Система

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