Что произошло за день: пятница, 5 марта

Разблокировка социальных карт в Москве, дорожающая нефть и грядущая смена директора МТС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки зарегистрированы еще 11 024 случая COVID-19. Умерли 462 пациента, еще 15 464 человека были выписаны по выздоровлении. В Москве с 8 марта отменяется обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, их социальные карты будут разблокированы.

- Цена Brent впервые с января 2020 года достигла $69 за баррель. Министры стран ОПЕК+ ранее отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки.

- Естественная убыль населения РФ в январе выросла в 2,5 раза к 2020 году. По данным Росстата, она составила 113 166 человек против 45 255 человек годом ранее. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что смертность в России в январе по сравнению с декабрем 2020 года снизилась на 9,5%.

- Россия и Белоруссия создадут три совместных центра по подготовке военных. Их разместят в Нижегородской и Калининградской областях, а также в Гродненской области Белоруссии.

- IPO Fix Price на Лондонской бирже станет рекордным российским размещением за 11 лет. При условии реализации опциона сумма сделки составит $2 млрд.

- С 13 марта МТС возглавит Вячеслав Николаев. Он сменит Алексея Корню, которого номинировали на должность первого вице-президента ПАО АФК "Система".

- В Москве подорожает эвакуация неправильно припаркованных автомобилей. С 5 апреля вывоз машины на спецстоянку будет обходиться владельцам в 6 450 руб. при оплате в двухмесячный срок и в 4 837 руб. - при оплате до возврата авто.