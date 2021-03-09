В руководстве РЖД подтвердили планы о продаже доли в "Аэроэкспрессе"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" рассматривают возможность продать долю в ООО "Аэроэкспресс", однако окончательного решения совет директоров еще не принял, сообщил замгендиректора компании Александр Плутник.

Он добавил, что РЖД не рассматривают сокращение своей доли в АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, пассажирская "дочка" РЖД) и в других пассажирских компаниях.

РЖД в 2021 году планирует выйти из капитала ООО "Аэроэкспресс", продав свою долю (25% минус 1) за 1,5 млрд рублей, говорилось в презентации первого замглавы РЖД Вадима Михайлова, представленной в феврале.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% - у "Российских железных дорог".