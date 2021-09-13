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"Аэроэкспресс" 18 сентября отменяет все рейсы во "Внуково"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Расписание движения аэроэкспрессов Внуковского направления 18 сентября изменится в связи с проведением плановых работ на железной дороге, все рейсы между Киевским вокзалом и аэропортом будут отменены, сообщил "Аэроэкспресс".

"С 6:00 19 сентября поезда "Аэроэкспресс" во "Внуково" и обратно будут курсировать каждый час по стандартному графику", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за плановых работ "Аэроэкспресс" меняет расписание поездов на Внуковском направлении 26 сентября. В этот день утренние рейсы с Киевского вокзала и из "Внуково" будут отменены до 11:00 включительно. С 12:00 поезда будут курсировать каждый час в обе стороны.

Чтобы добраться в аэропорт "Внуково" во время отмены аэроэкспрессов, перевозчик рекомендует пассажирам воспользоваться метро с пересадкой на наземный общественный транспорт.

Терминалы "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале и в аэропорту "Внуково" будут работать в обычном режиме. Сотрудники помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут. Для пассажиров, купивших билеты заблаговременно, компания предусмотрит компенсацию, отмечает "Аэроэкспресс".

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственные терминалы в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% - у "Российских железных дорог".

Внуково Москва Аэроэкспресс

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