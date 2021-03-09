Рубль продолжил укрепляться к доллару и евро благодаря дорогой нефти

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро продолжают дешеветь на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков и высоким ценам на нефть.

Курс доллара США составил 73,95 руб. в 19:00, что на 25,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,89 руб./EUR1, подешевев на 54,75 копейки. При этом евро торгуется ниже 88 руб. впервые со 2 сентября 2020 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 38,66 копейки - до 80,22 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на первых торгах после праздничных выходных на волне внешнего позитива и высоких цен на нефть. Интерес инвесторов к риску поддерживается надеждами на новое стимулирование в США после того, как Сенат США принял пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом. За документ проголосовали 50 сенаторов, против - 49.

При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в Палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что это голосование может состояться уже в ближайшее время.

Кроме того, инвесторы позитивно оценивают заявление министра финансов США Джанет Йеллен, по словам которой, она не ожидает перегрева экономики из-за масштабной господдержки. Ранее на рынках циркулировали опасения, что новая программа могла бы стать причиной усиления инфляции и более раннего повышения процентных ставок.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта умеренно укрепляется к доллару США, в то время как курс евро относительно рубля ранее во вторник опускался до минимума с сентября 2020 года. По его словам, укреплению российской валюты способствует относительно дорогая нефть, цена на которую, хоть и снизилась после достижения в понедельник максимумов с января прошлого года, но все же представляется достаточно привлекательной на фоне тех ожиданий, которые преобладали на рынке в начале этого года.

"На этом фоне заявления министра финансов РФ Антона Силуанова о возможном сокращении государственных заимствований в 2021 году, что связано в том числе с увеличением нефтегазовых доходов, могут оказать поддержку рублю и российским облигациям. Учитывая относительно небольшой размер госдолга РФ по отношению к ВВП, у России есть запас для наращивания заимствований. Тем не менее, при потенциальном развитии негативного для России сценария реализации санкционных рисков (что, на мой взгляд, маловероятно), меньшая зависимость от заемных средств при финансировании расходов может обеспечить большую гибкость и снизить риски, что является положительным фактором для рубля", - говорит Беспалов.

Объем государственных заимствований РФ в 2021 году может быть сокращен, часть расходов бюджета может быть профинансирована за счет свободных бюджетных остатков, увеличившихся по итогам 2020 года из-за более динамичного поступления ненефтегазовых доходов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Фактическое исполнение федерального бюджета за прошлый год оказалось лучше ожидаемого. В первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов. За счет них значительно увеличились свободные бюджетные остатки. Рост последних позволяет рассмотреть возможность направления этих средств на частичное финансирование расходов, которые идут сверх уровня структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП, с одновременным сокращением объема заимствований", - сказал он журналистам.

Нерезиденты и дочерние иностранные банки в феврале 2021 года в совокупности приобрели валюту на 72,2 млрд рублей, что в 1,7 раза меньше январских покупок (124,1 млрд рублей), следует из обзора рисков финансовых рынков, опубликованного на сайте ЦБ РФ.

Население в феврале также покупало иностранную валюту в крупнейших российских банках и на "Московской бирже" через брокеров - совершило покупки на $600 млн (исходя из среднего за месяц курса - почти на 45 млрд рублей). В феврале 2020 года граждане, наоборот, продали иностранную валюту на общую сумму $200 млн.

ЦБ отмечает, что нерезиденты продолжают держать значительную короткую позицию по валюте на валютных свопах, дополнительно нарастив ее во второй половине февраля. Средний объем их позиции в феврале составил $12 млрд.

Цены на нефть растеряли прирост первой половины дня и лишь незначительно меняются во вторник вечером. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времнеи увеличилась на 0,07% - до $68,29 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,29% - до $64,86 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта активно дорожали на решении ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Инвесторы также оптимистично оценили статистические данные, указавшие на рост импорта нефти в Китай в январе-феврале 2021 года на 4,1%, до 89,57 млн тонн.

Банк России во вторник, 9 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 869,1 млрд рублей (при лимите 1 трлн 930 млрд рублей и спросе 1 трлн 869,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 марта, банки разместили 2,08 трлн рублей (при лимите 2,08 трлн рублей и спросе 2 трлн 400,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 9 марта провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 921,3 млрд рублей при лимите 1 трлн 310 млрд рублей и спросе 921,3 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,19% годовых.

ЦБ РФ 9 марта также провел размещение 43-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 76 млрд 590 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 100,0011% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 марта на 16,35 копейки, до 74,264 руб.1, и уменьшил курс евро на 75,98 копейки, до 88,1736 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился во вторник на 37,77 копейки по отношению к прошлой пятнице (в понедельник, 8 марта, биржа не работала) и составил 74,0871 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 38,63 копейки и составил 74,0612 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 10,339 млн, из которых $684,82 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 325,519 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 81,46 копейки, до 88,0875 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 77,47 копейки и составил 88,0345 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR404,69 млн, из которых EUR158,842 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR245,848 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 4,41% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 4,68% годовых. Ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 2 б.п. - до 4,91% годовых.