Силуанов допустил сокращение госзаимствований из-за роста прошлогодних остатков

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В 2021 году объем государственных заимствований может быть сокращен, часть расходов бюджета может быть профинансирована за счет свободных бюджетных остатков, увеличившихся по итогам 2020 года из-за более динамичного поступления ненефтегазовых доходов, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Бюджетные проектировки на 2021 год предполагают сохранение контрциклической направленности бюджета и повышенный размер дефицита в переходный период 2021 года (2,4% ВВП), финансирование которого предполагалось за счет государственных заимствований, - сказал он журналистам. - Вместе с тем фактическое исполнение федерального бюджета за прошлый год оказалось лучше ожидаемого. В первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов. За счет них значительно увеличились свободные бюджетные остатки. Рост последних позволяет рассмотреть возможность направления этих средств на частичное финансирование расходов, которые идут сверх уровня структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП, с одновременным сокращением объема заимствований".

Федеральный бюджет РФ в 2020 году, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом 4,102 тлрн рублей, или 3,8% ВВП. В конце декабря Силуанов оценивал возможный дефицит по итогам года в размере 3,9% ВВП, до этого оценки Минфина были 4%, а также 4,4% и 5% ВВП.

Силуанов отметил, что постепенное снижение заимствований поможет быстрее нормализовать бюджетную политику в части ее влияния на долговые рынки. "Безусловно, это положительно скажется на процентных ставках в экономике, что позволит поддержать рост частных инвестиций, а также позволит долговому рынку спокойно реагировать на возможные санкционные риски", - отметил он.

В случае сокращения заимствований уровень госдолга в ближайшие три года сохранится в пределах 20% ВВП. Это, по словам министра, позволит сохранить высокий уровень доверия со стороны инвесторов в долговой российский рынок, позволит более гибко реагировать на возможные вызовы и угрозы, в том числе связанные с пандемией.