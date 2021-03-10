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Сбербанк выдал первую в России онлайн-ипотеку на вторичном рынке

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Первый в России ипотечный кредит на покупку готового жилья полностью в дистанционном формате выдал Сбербанк, сообщили в пресс-службе банка.

"Раньше для покупки недвижимости требовался всего один визит в банк - для подписания документов. Теперь оформить ипотеку, выбрать жилье, подписать документы, зарегистрировать право собственности и провести расчеты можно дистанционно без посещения банка", - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Он уточнил, что сейчас сервис действует в пилотном режиме в Москве. До конца 2021 года приобрести жилье на вторичном рынке онлайн смогут клиенты банка на территории всей страны.

Ранее в Росреестре сообщили, что более трети ипотечных сделок в РФ в 2020 году было зарегистрировано в электронном виде. Граждане подали в ведомство около 747 тыс. онлайн-заявок на регистрацию сделок.

Сбербанк Кирилл Царев

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