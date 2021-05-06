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Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентных пункта

Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентных пункта
Фото: Андреев Владимир/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта, сообщили "Интерфаксу" в колл-центре "ДомКлик" - сервиса для поиска и сделок с жилой и коммерческой недвижимостью.

"0,4 процентного пункта будет (повышение) на новостройки и готовое жилье, но по ипотеке с господдержкой ставка не изменится - 5,75%. С завтрашнего дня", - сообщил сотрудник колл-центра, уточнив, что это связано с повышением ключевой ставки ЦБ.

Позже Сбербанк подтвердил изменение с 7 мая условий по ряду ипотечных продуктов. "Для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения - 90 дней после положительного решения банка", - отметил представитель кредитной организации.

"Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями", - добавил представитель банка.

Сбербанк также с 7 мая повысит процентную ставку по вкладу "Дополнительный процент", продлит его действие до 30 июня 2021 года.

Банк России в конце апреля повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 5,0%.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее не исключал корректировки ставок вверх после повышения ключевой ставки ЦБ.

"Здесь все ставки можно разделить на две части, даже, наверное, на три части, у нас есть плавающие ставки, которые привязаны к ключевой - это касается в первую очередь портфеля юридических лиц, и они автоматически, естественно, поднимаются. Вторая часть привязана к кривой ОФЗ, и там тоже уже фактически произошла корректировка кривой ОФЗ, и там ставки тоже, к сожалению, немножечко пойдут вверх. Ну и фиксированные ставки по кредитам физическим лицам. Но мы пока, естественно, никак не реагируем на это, но наверное, в ближайшие недели рассмотрим эту ситуацию. Вполне возможно, что будет небольшая корректировка вверх, но сейчас я пока не анонсировал это, потому что мы еще не изучали всю ситуацию, только было объявлено о повышении ставки", - говорил он в марте.

Сбербанк Домклик Банк России Герман Греф

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