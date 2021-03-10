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GDR Fix Price на первых торгах МосБиржи растут на 2% к цене размещения

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Цена расписок розничной сети Fix Price на стартовавших в среду торгах МосБиржи подросла относительно цены состоявшегося недавно размещения бумаг на вторичном рынке, определенной в размере 725,7 рубля за штуку.

На МосБирже к 11:45 по Москве цена GDR Fix Price составила 740 рублей (+2% к цене размещения), в течение первых торгов цена сделок колебалась от 714,5 рубля (-1,5%) до 757 рублей (+4,3%); объем торгов превысил 0,515 млрд рублей.

Помимо МосБиржи торговля GDR Fix Price стартовала на Лондонской фондовой бирже. На МосБирже бумаги включены в первый котировальный список, им присвоен торговый код FIXP, как и на LSE.

Цена размещения Fix Price установлена в размере $9,75 за акцию, или 725,7 рубля, что является верхней границей ценового коридора ($8,75-9,75). Таким образом, капитализация всей компании составляет $8,3 млрд.

Fix Price МосБиржа

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