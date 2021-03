Депозитарные расписки Fix Price начинают торговаться на LSE и "Мосбирже"

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки (GDR) на акции розничной сети Fix Price в среду начнутся торговаться на Лондонской фондовой бирже и, в рамках вторичного листинга, на "Московской бирже".

На "Мосбирже" бумаги включены в первый котировальный список, им присвоен торговый код FIXP, как и на LSE.

В конце минувшей недели Fix Price объявила итоги IPO на LSE, которое прошло на фоне повышенного спроса со стороны инвесторов.

Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Головная структура ритейлера - Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на BVI. В настоящее время Fix Price объединяет более 4,2 тыс. магазинов (средней торговой площадью 210 кв. м). Кроме РФ сеть представлена в странах ближнего зарубежья (в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии). Выручка Fix Price в 2020 году (по МСФО 16) увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. В 2020 году сеть приросла на 655 магазинов (net; с учетом собственных и франчайзинговых точек), что стало рекордным показателем. Чистая прибыль увеличилась на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.

Первичное размещение Fix Price - крупнейшее IPO за всю историю российского ритейла, а также рекордная по объему российская сделка с 2010 года, когда размещался "Русал". Цена размещения компании установлена в размере $9,75 за акцию или 725,7 рубля, что является верхней границей ценового коридора ($8,75-9,75). Таким образом, капитализация всей компании составляет $8,3 млрд.

При условии реализации опциона (26,75 млн GDR, или 15% от базового объема) сумма сделки составит $2 млрд, а free float - 24,1%. Базовый объем предложения без опциона составляет 178 млн 372 тыс. 354 GDR - 21% уставного капитала, в случае реализации опциона на рынке будет обращаться 205 млн 128 тыс. 206 расписок.

В IPO поучаствовали якорные инвесторы: суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG, которые покупают акции по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно (в сумме - $475 млн.). По итогам сделки QIA и Blackrock будут владеть примерно по 1,8% акций Fix Price.

Структура IPO предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group). Компания, продающие и "некоторые другие" акционеры берут на себя обязательство полугодового lock up, а топ-менеджмент обязуется не продавать акции в течение года.

До IPO основателям ритейлера Ломакину и Хачатряну принадлежало по 41,7% его акций. Структура Marathon Group владела 9,9% акций, структура Goldman Sachs - 4%. Топ-менеджерам Fix Price принадлежало 2,3% (самый большой пакет - 1,5% - у Дмитрия Кирсанова).

Доля Samonico Holdings в ходе IPO сократится до 2,98% с 9,94%. Почти такой же долей в Fix Price будет владеть GLQ International Holdings Ltd, которая сократит свой пакет до 2,95% с 4% (в случае реализации опциона на доразмещение ее доля снизится до 2,79%). Артем Хачатрян и Сергей Ломакин снизят свои пакеты до 33,9% каждый с 41,7%. Дмитрий Кирсанов по итогам размещения сократит свой пакет с 1,52% до 1,22%.

Fix Price планирует выплачивать дивиденды дважды в год, сообщала компания в феврале при объявлении IPO. Целевой коэффициент выплат составляет минимум 50% чистой прибыли по МСФО. Компания планирует придерживаться консервативной финансовой политики, ориентируясь на уровень долга ниже 1х (скорректированный чистый долг к EBITDA по стандарту IAS-17) в среднесрочной перспективе, не аккумулируя существенные избыточные средства на балансе. В 2018-2020 годах Fix Price объявил дивиденды на общую сумму 53,017 млрд рублей (в 2020 году - 32,644 млрд рублей, в 2019-м - 13,74 млрд рублей, в 2018-м - 6,633 млрд рублей).

Fix Price станет первой компанией, получившей вторичный листинг на "Мосбирже" в этом году.