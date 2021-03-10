"ЛУКОЙЛ" будет сокращать бурение и уменьшать добычные мощности

За счет Узбекистана планируется увеличение добычи газа на 10%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" планирует сокращать бурение, добычные мощности будут снижаться, сообщил первый вице-президент компании Азат Шамсуаров в ходе презентации по итогам года.

По его словам, свободные текущие добычные мощности "ЛУКОЙЛа" составляют 180 тыс. б/с. Согласно презентации, из них на Западную Сибирь приходится 55% свободных мощностей, на Тимано-Печору - 28%, на Предуралье - 12%.

С мая 2020 года компания ввиду ограничений ОПЕК+ снизила среднесуточную добычу на 310 тыс. б/с, а к февралю вернула 130 тыс. б/с.

"На данный момент наши свободные мощности в России составляют 180 тыс. б/с. Это более шести тысяч скважин, из которых около 80% находится на месторождениях Западной Сибири и Тимано-Печоры. На протяжении всего 2020 года мы сохраняли объемы бурения на высоком уровне с целью поддержания свободных добычных мощностей. Такой подход был связан с ожиданием быстрого восстановления спроса на нефть", - сказал Шамсуаров.

"Однако ввиду затянувшегося влияния пандемии в конце прошлого года мы приняли решение оптимизировать программу бурения. Это означает, что по нашему базовому плану свободные мощности будут постепенно сокращаться в связи с естественным падением добычи. Поэтому после снятия ограничений, на восстановление добычи до уровня начала 2020 года потребуется определенное время. При этом мы сохраняем необходимую гибкость и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от ценовой конъюнктуры и договоренностей ОПЕК+", - подчеркнул он.

По словам топ-менеджера, основным балансирующим инструментом для управления добычей в условиях внешних ограничений являются зрелые месторождения Западной Сибири, где в частности, отрабатывается программа сокращения затрат на добычу и затрат на бурение скважин.

"Одним из инструментов в области бурения является переход на раздельный сервис с посуточной ставкой путем сокращения доли более дорогих контрактов "под ключ". В 2020 году на контракты с раздельным сервисом в Западной Сибири приходилось 11% общей проходки, а в текущем году мы планируем увеличить этот показатель в два раза. Результатом нашей работы стало сокращение удельной стоимости горизонтального бурения в Западной Сибири на 7% год-к-году, а по наклонно-направленному бурению сокращение составило 4%", - сказал Шамсуаров.

Он сообщил, что "ЛУКОЙЛ" сосредоточится на разработке текущих фаз развития месторождений сверхвязкой нефти до принятия налоговых решений, которые сделают проекты рентабельными.

"В результате отмены налоговых стимулов с 1 января текущего года фискальная нагрузка на добычу нефти Ярегского и Усинского месторождений значительно возросла. Это сделало инвестиции в дальнейший рост добычи на этих месторождениях нерентабельными. Мы надеемся, что будут приняты решения, которые поддержат экономику данных проектов и позволят нам продолжить развивать их в соответствии с первоначальными планами. До принятия таких решений мы сосредоточимся на завершении текущих фаз разработки данных проектов", - сказал он.

Планы по газу

"ЛУКОЙЛ" в 2021 году увеличит добычу газа на 10% за счет Узбекистана, сообщил Шамсуаров.

Вице-президент НК Павел Жданов отметил, в свою очередь: "Наш базовый план предполагает рост добычи углеводородов без учета проекта Западная Курна-2 на 2% при сохранении текущего уровня ограничений добычи нефти в России".

В 2020 году суточная добыча углеводородов "ЛУКОЙЛом" составила (без Западной Курны-2) 2 млн 64 тыс. баррелей, из них 466 тыс. бнэ/с - газа и 1598 тыс. б/с - нефти. Увеличение на 2% даст показатель 2105,3 млн б/с. При увеличении добычи газа на 10% в 2021 году, то есть до 512 тыс. б/с, добыча жидких углеводородов может составить, таким образом, 1592,7 млн б/с - по сравнению с 1598 тыс. б/с в 2020г означает падение на 0,3%.

По словам Шамсуарова, компания может принять окончательное инвестиционное решение по месторождению Кувыкина на Каспии в 2023 году, рассматривает варианты монетизации газа.

"Мы на сегодняшний день прорабатываем варианты развития газовых месторождений им. Кувыкина, потенциал добычи - до 7 млрд кубометров в год, и Хвалынского месторождения - потенциал добычи около 8 млрд кубометров в год. По месторождению им. Кувыкина геологоразведка завершена, и принятие FID возможно в 2023 году, также включая возможные варианты монетизации газа. И ведем работы по дальнейшей оптимизации расходов - на обустройство и выбор маркетинговых схем", - сказал топ-менеджер.

Добыча газа "ЛУКОЙЛа" в четвертом квартале выросла на 37,8% по сравнению с третьим кварталом, до 8,2 млрд куб. м. Рост обусловлен восстановлением добычи газа в Узбекистане. В результате, добыча газа в 2020 году составила 29 млрд куб. м, что на 17,2% ниже по сравнению с 2019 годом. Снижение связано с временным сокращением спроса на газ, добываемый в Узбекистане, со стороны Китая на фоне пандемии COVID-19.

Месторождение им. Кувыкина имеет извлекаемые запасы нефти по С1+С2 в 6,3 млн тонн, 231 млрд куб. м газа и 21 млн тонн конденсата. Ожидается, что месторождение будет запущено в эксплуатацию в 2029 году.