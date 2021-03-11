Путин по просьбе Алекперова поручит обдумать налоговые стимулы для сверхвязкой нефти

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова попросил правительство поработать над налоговыми стимулами для сверхвязкой нефти (СВН) и обводненных месторождений.

На совещании по повышению инвестиционной активности Алекперов сказал, что благодаря личному участию Путина сейчас эффективно работает соглашение ОПЕК+.

"И мы верим, что наша отрасль будет достаточно динамично развиваться. Но между тем, резкий пересмотр налоговых параметров нефтедобычи в 2021 году может привести к существенному снижению инвестиционной активности", - добавил он.

По его словам, наибольший негативный эффект пришелся на сверхвязкие и вязкие виды нефти, где налоговая нагрузка увеличилась почти в 25 раз. "Поэтому я прошу, Владимир Владимирович, вашего поручения для того, чтобы вместе с Минфином проработать вопрос и найти решение по стимулированию этих проектов. Потому что вязкие нефти связаны напрямую с монопоселками и социальной инфраструктурой такого сложного региона, как Коми", - подчеркнул Алекперов.

"Второй вопрос - это поддержка работы высокообводненных и выработанных месторождений. Мы считаем, что эксперимент по НДД успешно завершен, он показал свою эффективность, привлек колоссальные средства. И поэтому сегодня мы готовы перейти к масштабированию в регионах добычи для трудноизвлекаемых, высокообводненных запасов. Прошу по этому вопросу также дать поручение. Мы отработаем совестно с нашими коллегами", - продолжил глава "ЛУКОЙЛа".

"Это даст возможность нам быть готовыми в ближайшее время покрыть тот дефицит, который может образоваться в нефти на международных рынках. Мы верим в то, что потребление резко вырастет после окончания пандемии. И сегодняшняя тенденция, которую показывает мировой рынок - это четкий ориентир, что сегодня цены не только стабилизировались, но и растут. За что отдельное спасибо вам за активную позицию по данному вопросу", - сказал он.

После этого президент заявил: "Те решения, которые были приняты в последнее время в рамках ОПЕК+, все-таки дают нам основание полагать, что переход к нормальному режиму мировой экономики будет мягким, спокойным, стабильным. Тем более что (вице-премьеру Александру) Новаку удалось выговорить благоприятные условия для работы нашей отрасли с постепенным повышением добычи. Будем надеяться, что резких движений здесь не будет. А что по поводу обводненных месторождений и вязкой нефти, то я пометил для себя и попрошу министра энергетики и профильного вице-премьера поработать над этим и доложить".

Осенью 2020 года был принят закон об отмене льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти на участках недр с вязкостью более 200 мПа/с (в пластовых условиях). В Минфине подсчитали, что этот закон даст бюджету в 2021 году 77,87 млрд рублей.