Нефть Brent подорожала до $68,5 за баррель

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в четверг, несмотря на данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе.

Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти за неделю, завершившуюся 5 марта, увеличились на 13,8 млн баррелей. Неделей ранее скачок запасов составил 21,6 млн баррелей.

Добыча нефти в США, резко снизившаяся из-за морозов в Техасе в прошлом месяце, вернулась к прежним уровням, в то время как нефтеперерабатывающие предприятия не восстановили производство в полном объеме, отмечает аналитик ClipperData Мэтт Смит.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 11,9 млн баррелей, дистиллятов - на 5,5 млн баррелей. За две последние недели снижение запасов бензина составило более 25 млн баррелей.

"Мы снова увидели резкое уменьшение запасов нефтепродуктов и, особенно, бензина, - цитирует Смита агентство Bloomberg. - Это нивелирует негативное влияние увеличения запасов нефти на рынок".

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в четверг составляет $68,5 за баррель, что на $0,6 (0,88%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 10 марта эти контракты подорожали на $0,38 (0,6%) - до $67,9 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65 за баррель, что на $0,56 (0,87%) выше уровня на закрытие рынка в четверг. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,43 (0,7%) - до $64,44 за баррель.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей, а также снижения запасов бензина и дистиллятов на 4,8 млн баррелей и 3,8 млн баррелей соответственно.

Добыча нефти в США, по данным Минэнерго, выросла на 900 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,9 млн б/с.

С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 30% на фоне снижения предложения, в частности благодаря ограничению добычи Саудовской Аравией.

Власти Саудовской Аравии в среду пообещали принять необходимые меры для защиты объектов нефтяной инфраструктуры после очередной атаки на экспортный терминал в порту Рас-Танура. Как сообщалось, в минувшее воскресенье экспортный терминал, являющийся крупнейшим в мире, подвергся атаке беспилотников, в которой обвиняются йеменские хуситы.