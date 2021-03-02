Путин упомянул "замерзающий" Техас, обсуждая развитие мирового ТЭКа

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Ситуацию с "замерзающим" Техасом нужно учитывать при разработке сценариев развития мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК), такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию угольной промышленности.

Он отметил, что некоторые текущие сценарии развития угольной отрасли в мире предполагают "существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений в мировом ТЭКе, активного использования альтернативных видов топлива".

"Что с этим происходит, мы тоже знаем - вот сейчас Техас замерз, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесет свои коррективы, но в любом случае надо тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры", - подчеркнул президент РФ.

Из-за аномальных морозов в феврале миллионы жителей Техаса остались без электричества и воды, не обошлось без человеческих жертв. Президент США Джо Байден объявил этот штат зоной бедствия.