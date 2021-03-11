Чистая прибыль Oracle в III финквартале выросла почти вдвое

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 95%, но дала прогноз скорректированной прибыли в текущем квартале ниже ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 28 февраля, увеличилась до $5,02 млрд с $2,57 млрд за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию составила $1,68 по сравнению с $0,79.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $1,16 с $0,97 в расчете на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,11 на акцию.

Квартальная выручка Oracle увеличилась до $10,09 млрд с $9,8 млрд и также превзошла прогноз аналитиков, которые ожидали показатель на уровне $10,07 млрд.

Выручка подразделения "облачных" услуг и лицензионной поддержки, являющегося крупнейшим для Oracle, в третьем финквартале выросла на 5% - до $7,25 млрд. На долю этого бизнеса пришлось 72% выручки компании.

Доходы от продажи лицензий ("облачных" и для локальных ПК) увеличились на 4%, до $1,28 млрд.

Выручка Oracle от продажи оборудования снизилась на 4%, до $820 млн, от продажи услуг - на 5%, до $737 млн.

Как сообщает CNBC, главный исполнительный директор Oracle Сафра Кац заявила в ходе телефонной конференции с инвесторами, что Oracle ожидает увеличения выручки в текущем квартале на 5-7%. Скорректированная прибыль в расчете на акцию составит $1,20-1,24, ожидают в компании. Эксперты, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозируют увеличение выручки на 4% и прибыль без учета разовых факторов на уровне $1,28 на акцию.

Акции Oracle упали на 5,3% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании выросла на 11,5% - до $213,85 млрд.