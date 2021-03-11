ФНС признала право бизнеса на налоговую реконструкцию при раскрытии смысла сомнительных сделок

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) России отказалась от полного отрицания так называемой "налоговой реконструкции" и рекомендовала налоговым инспекциям при выявлении случаев сомнительной налоговой оптимизации в определенных случаях высчитывать реальный размер налоговых обязательств, а не прибегать к максимальным доначислениям, свидетельствует письмо-рекомендация ФНС, с которым ознакомился "Интерфакс". Но это возможно только в том случае, если проверяемый налогоплательщик докажет реальность сделки и раскроет реального ее исполнителя, устанавливает документ.

О том, что такое письмо было выпущено, сообщил в четверг глава ФНС Даниил Егоров, выступая на научно-практической конференции "Публично-правовые условия гражданского оборота: налоговый и антимонопольный аспекты" в Исследовательском центре частного права.

Это письмо отвечает на ключевой вопрос, который возник на практике после появления в августе 2017 года в Налоговом кодексе (НК) РФ статьи 54.1: обязана ли инспекция, выявив нарушение, просто доначислить налог, как если бы у налогоплательщика не было расходов по сомнительным сделкам, или обязана рассчитывать недоимку с учетом реально понесенных затрат (налоговая реконструкция)

До августа 2017 года налоговая реконструкция применялась. Но позже ФНС заявила, что появление статьи 54.1 НК РФ аннулировало прежние подходы, и теперь реконструкция не проводится. Аналогичную позицию занял и Минфин РФ (об этом свидетельствует его письмо-ответ на соответствующий запрос ФНС, о котором стало известно в январе 2020 года). Отказ от реконструкции чреват для бизнеса повышенными доначислениями, поскольку инспекции не принимают в расчет их реальные расходы по сделкам.

Теперь ФНС смягчила свою позицию: налоговая реконструкция будет возможна. Статья 54.1 НК РФ обуславливает право бизнеса на получение налоговой выгоды не только требованием, чтобы сделка была реальной, но и тем, что она должна быть исполнена указанным в документах лицом. Отталкиваясь от этого, ФНС формулирует следующее правило: если налоговые органы выявили сомнительные сделки проверяемого налогоплательщика, например с "технической" компанией, то он должен раскрыть детали настоящих сделок, в том числе их реальных исполнителей. Только в этом случае возможно применение налоговой реконструкции, считает ФНС.

"Налогоплательщик (при непредоставлении подтверждающих документов - ИФ) не вправе применять налоговые вычеты и учитывать расходы, понесенные по спорным операциям, поскольку обязательство не исполнено надлежащим лицом, и при этом налогоплательщиком не раскрыты сведения и не представлены подтверждающие их документы о действительном поставщике (подрядчике, исполнителе) и параметрах совершенных с ним операций", - говорится в документе.

Одновременно служба ориентирует инспекции на недопустимость предъявления бизнесу формальных претензий в ситуациях, когда обязательства по контракту исполнило не указанное в документах лицо. Тут важно оценивать действия самого налогоплательщика на противоправность, считает ФНС.

Служба в письме напоминает, что сами по себе налоговые нарушения контрагента не являются основанием для предъявления налоговых претензий проверяемой компании. Поэтому инспекциям нужно устанавливать обстоятельства, свидетельствующие о том, что налогоплательщик сам преследовал цель неправомерного уменьшения налоговой обязанности либо знал или должен был знать о том, что его контрагент является "технической" компанией.

"Вывод о таком знании может следовать из осведомленности налогоплательщика о лице, которое фактически производило исполнение, например в силу факта проведения переговоров и согласования условий обязательства, обеспечения его исполнения, гарантий на случай ненадлежащего исполнения непосредственно между налогоплательщиком и таким лицом", - отмечается в документе.