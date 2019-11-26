Верховный суд дал судам правила по определению ущерба бюджету по налоговым делам

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - По делам о налоговых преступлениях суды должны устанавливать действительный размер долгов компаний по налогам и сборам, чтобы определить ущерб бюджету, говорится в постановлении пленума Верховного суда России.

Эти разъяснения суд дал в ответ на жалобы бизнеса и Минэкономразвития о том, что нет четких правил определения размера ущерба от налоговых преступлений. В частности, министерство отмечало, что следствие при определении ущерба может не учитывать налоговые льготы и вычеты компании. ВС с этим согласился.

В постановлении говорится, что суды должны учитывать все обстоятельства, и увеличивающие, и уменьшающие размер недоплаты, чтобы определить действительную сумму недоимки.

Это положение открывает возможность для широкого применения так называемой "налоговой реконструкции", которую используют арбитражные суды при разрешении споров между налогоплательщиками и инспекциями, считают эксперты. "Налоговая реконструкция" предполагает определение налоговых последствий исходя из действительного экономического содержания сделки. С учетом этого правила при выявлении необоснованной налоговой выгоды налоговый орган должен рассчитать налоговые обязательства проверяемого налогоплательщика исходя из средних расходов, которые понес бы добросовестный налогоплательщик в сравнимых условиях.

"Сейчас следователь и прокурор не утруждают себя расчетами, не принимают во внимание реальные расходы и неиспользованные льготы. Постановление обязывает суды проверять это обстоятельство, что повлияет и на деятельность правоохранительных органов", - считает руководитель аналитической службы юридической компании "Пепеляев групп" Вадим Зарипов.

Руководитель рабочей группы Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по налоговым преступлениям, советник юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Александр Ерасов одобрил пункт о необходимости установления действительных налоговых обязательств. По сути, это положение закрепляет необходимость налоговой реконструкции, объясняет он. Это означает, что при расчете налоговых обязательств нужно будет учитывать, к примеру, что при увеличении налога на имущество увеличиваются и расходы по налогу на прибыль.

Сейчас правила расчета размера ущерба по налоговым преступлениям нигде не прописаны. Поэтому следователи либо используют результаты налоговых проверок, либо назначают финансово-бухгалтерскую экспертизу. "Дальше все зависит от профессионализма и усмотрения экспертов. При этом эффективного универсального механизма оспаривания рассчитанных следствием сумм ущерба, к сожалению, не существует - это одна из значимых проблем, на которую обращал внимание бизнес и которую мог бы устранить пленум", - объяснил Ерасов.

Верховный суд также сориентировал суды на толкование в пользу обвиняемого "неустранимых сомнений" в определении периода для исчисления крупного или особо крупного размера задолженности по налогам и сборам.

Сейчас уклонение от налогов (статья 199 УК) в особо крупном размере могут квалифицировать в двух случаях: во-первых, если недоимка превышает 45 млн рублей, во-вторых, если ее размер за период в пределах трех финансовых лет подряд выше 15 млн рублей и составляет более 50% от общей суммы обязательных платежей. Для крупного размера эти пределы составляют либо 15 млн рублей, либо 5 млн рублей и 25% соответственно.

Как указывали независимые эксперты и Минэкономразвития, в определении этого трехлетнего периода нужно единообразие. Например, если недоплата была в 2012-2013 годы, то при расчете доли недоимки относительно всех налогов и сборов может быть взят как период 2011-2013 годов, так и 2012-2014 годов, писало Минэкономразвития. Оно предлагало руководствоваться наиболее благоприятным для налогоплательщика расчетом, и ВС с этим согласился.

В постановлении пленума нет указания на исчисление сроков давности по налоговым преступлениям с момента добровольного погашения или взыскания недоимки. Сначала разработчики документа предложили считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, то есть прекращающимся только тогда, когда должник гасит недоимку или она взыскивается.

Бизнес-объединения раскритиковали эту идею, так как она де-факто отменяет срок давности по налоговым делам, который сейчас начинается с момента неуплаты налога. Они просили ВС записать в постановлении, что налоговые преступления не являются длящимися. Суд это делать не стал и только указал, что моментом окончания налогового преступления следует считать фактическую неуплату налогов, сборов, взносов в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.