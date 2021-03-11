Hugo Boss завершил год с убытком в 219 млн евро из-за пандемии

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG получил в 2020 году чистый убыток в 219 млн евро на фоне слабых продаж в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Годом ранее компания сообщала о чистой прибыли в 205 млн евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали чистый убыток в 2020 году на уровне 181,1 млн евро.

Убыток до процентов и налогов составил 236 млн евро.

Выручка компании упала на 33%, до 1,95 млрд евро по сравнению с 2,88 млрд евро годом ранее. Показатель в четвертом квартале сократился на 29%, до 583 млн евро.

Негативное влияние на показатели в течение года оказало закрытие магазинов и ограничения на путешествия, особенно на ключевых рынках - в Германии и Великобритании, отмечается в сообщении компании.

Эта тенденция продолжилась в 2021 году и окажет давление на показатели в первом квартале, сообщила Hugo Boss. Между тем компания ожидает увеличения выручки и получения EBIT и чистой прибыли в нынешнем году.

Hugo Boss выплатит дивиденды в размере 0,04 евро на акцию.

Котировки акций Hugo Boss снижаются на 3,5% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года капитализация компании выросла на 20,2%.