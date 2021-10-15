Квартальная прибыль Hugo Boss выросла почти в шесть раз

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG улучшил прогноз финансовых показателей на 2021 год на фоне роста выручки и прибыли в третьем квартале выше допандемийного уровня и на фоне рыночных ожиданий.

По предварительным данным, прибыль Hugo Boss до вычета процентов и налогов (EBIT) в третьем квартале составила 85 млн евро по сравнению с 15 млн евро годом ранее. По сравнению с июлем-сентябрем 2019 года показатель увеличился на 3%.

Выручка компании, скорректированная с учетом колебания валютных курсов, подскочила на 40%, до 755 млн евро. По сравнению с июлем-сентябрем 2019 года показатель вырос на 7%.

Hugo Boss скорректировал прогноз финансовых показателей и теперь ожидает роста выручки примерно на 40% в текущем году по сравнению с предыдущим прогнозом, предусматривавшим рост на 30-35%.

EBIT, как ожидается, составит 175-200 млн евро по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 125-175 млн евро.

Котировки акций Hugo Boss растут на 1,6% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 95,8%, до 3,6 млрд евро.