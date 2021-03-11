ЦБ готов к тонкой настройке регулирования для поддержки инвестпроектов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Банк России готов провести тонкую настройку банковского регулирования для поддержания финансирования инвестиционных проектов, но от главного принципа по реальной оценке рисков отказываться не спешит, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы готовы к тонкой настройке норм банковского регулирования, которые учитывают необходимость роста инвестиций", - сообщила Набиуллина на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности под председательством президента РФ Владимира Путина.

Так, ЦБ сейчас обсуждает с Минэкономразвития и готов рассмотреть возможность увеличения льготного периода - вместо двух пять лет, в течение которых кредитная организация может не формировать резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным на реализацию инвестиционных проектов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), государственно-частного партнерства (ГЧП) или концессий. "Мы над этой темой работаем", - отметила глава ЦБ.

"Но мы, конечно, считаем неправильным было бы отказаться от главного принципа банковского регулирования - оно должно быть основано на оценке реальных рисков", - подчеркнула Набиуллина.

Она отметила, что даже если будут снижены коэффициенты риска по инвестпроектам, банки сами не захотят работать в убыток. "Наши крупнейшие банки с хорошим качеством управления, и даже если мы установим заниженные коэффициенты риска, ниже прогнозируемых потерь, они не согласятся работать себе в убыток, не формировать такой резерв капитала. Банки и сейчас самостоятельно оценивают стоимость риска в рамках своих внутренних политик по управлению риском капитала, и требовать от них работать в убыток при кредитовании инвестпроектов, недооценивать риски, это все равно, что требовать у предприятия реального сектора экономики продавать продукцию по цене ниже себестоимости", - заявила Набиуллина.

Она напомнила, что ряд крупнейших банков оценивают риски на основе внутренних методик (IRB-подход), в рамках стандартных подходов установлены коэффициенты риска по кредитам на инвестпроекты в размере от 80% до 130% в зависимости от фазы проекта. В ряде случаев (при наличии гарантий и обеспечения) может применяться и нулевой коэффициент, отметила она.

"Надо осознавать, что это же объективная реальность, когда риски на стадии инвестиций больше, чем кредитовать уже предприятие, которое работает с оборотным капиталом. Поэтому я согласна и с Игорем Ивановичем (главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым - ИФ), что здесь большая роль институтов развития. Мы вместе работаем и готовы работать для того, чтобы институты развития брали часть рисков на себя", - добавила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что кредитование - не единственный способ привлечения инвестиций в проекты, нужно развивать фондирование за счет облигаций и акций.

Владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин в ходе совещания поднял ряд вопросов, связанных с финансированием инвестиционных проектов. Он, в частности, предложил снизить коэффициент риска по кредитам на эти проекты до 50-80%.

"Мы предлагаем для ряда проектов дать возможность банкам применять коэффициент 50-80%. Это в итоге даст более дешевые деньги для проекта, и у банков высвободится часть средств для того, чтобы они могли поддерживать более широкий спектр проектов. Сделать это можно на основе, начиная от рейтингов этих инвестпроектов (эта практика, хорошо знакомая ЦБ), и кончая просто фактом включения проекта в ТОР (территории опережающего развития - ИФ) или, например, подписания СЗПК, что, по сути, означает, что проект прошел фильтр всех профильных ФАИПов (федеральная адресная инвестиционная программа - ИФ)", - сказал бизнесмен.

По его мнению, такой же эффект в ряде случаев может быть достигнут за счет расширения практики применения гарантий, которую, например, осуществлял ВЭБ.