ГПБ предложил идею льготного фондирования на ГЧП-проекты

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Газпромбанк предложил обсудить возможность получения банками долгосрочного фондирования от Банка России по льготной ставке через включение инфраструктурных проектов, реализуемых на принципах ГЧП, в специализированный механизм рефинансирования.

"Самая существенная, самая болезненная сейчас ситуация - это все-таки стоимость кредитных денег. И мы понимаем, что существующие механизмы поддержки проектного финансирования и инфраструктурной стройки - субсидирование, прямые капитальные гранты - это все-таки прямые расходы бюджета. Нам кажется, что можно было бы на основе оценки приоритетности проектов - не во всех, а только в отдельных отраслях, тем не менее, сделать предложение в отношении льготного долгосрочного фондирования от Банка России по льготной ставке. Для тех проектов, которые соответствуют максимальной защите проектов с точки зрения риска дефолта и являются наиболее эффективными с точки зрения роста экономики и снижения инфляционных издержек, издержек инфляции с точки зрения логистики, с точки зрения слишком низкого предложения", - сказал первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов на Финансовом конгрессе Банка России.

"Конечно, это не может быть сделано по всем проектам. Нам кажется, надо выбрать те проекты, где эта инфляция издержек максимальная, и вот именно эти проекты поддерживать через льготное фондирование Банка России", - отметил банкир.

В презентации Газпромбанка, представленной на сессии, среди приоритетных отраслей были указаны автомобильные и железные дороги, спутниковые объекты и туристические кластеры. Оценочный пайплайн Газпромбанка в этих отраслях составляет более 3 трлн рублей и включает 44 проекта.

ЦБ в июне предложил снизить риск-веса при расчете нормативов достаточности капитала банками по проектам ГЧП, где заключены прямые концессионные соглашения, позволяющие перенести риски невозврата кредита на государство или регион.

От кредитного рейтинга публичной стороны будет зависеть риск-вес по кредитам ГЧП-проектов, в которых она участвует: 20% - для РФ, субъектов и муниципалитетов с рейтингом "ААА"; 40% - для субъектов и муниципалитетов с рейтингом от "АА" до "АА+"; 60% - для субъектов и муниципалитетов с рейтингом от "А" до "АА-".

Для остальных кредитов ГЧП-проектов предлагается сохранить текущие риск-веса: 80-130% для финализированного подхода и 50-250% - для подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР).

"Мы оценили те эффекты, которые на нашем кредитном портфеле покажут новые риск-веса. Мы освобождаем 125 млрд рублей по текущим проектам, то есть текущий портфель - это не пайплайн, это вот именно выданные кредиты. Что позволит на этом объеме - в зависимости, естественно, от того, какой это регион и какой уровень рейтинга у него, выдать дополнительно от 200 млрд до 625 млрд кредитных денег в аналогичные, таким же образом защищенные инфраструктурные проекты", - рассказал Чичканов.

Он также отметил, что предлагаемое регулятором снижение риск-весов потенциально поможет получить экономию на процентных ставках (в зависимости от рейтинга публичной стороны) в размере до 1 процентного пункта.