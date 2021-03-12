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ЦБ аннулировал лицензию банка "Альба альянс" по просьбе его владельца

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Альба альянс", говорится в сообщении ЦБ.

Единственный владелец банка направил в ЦБ ходатайство о добровольной ликвидации кредитной организации, сообщил регулятор. "Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", - отмечает ЦБ.

В банк "Альба альянс" будет назначена ликвидационная комиссия, он является участником системы страхования вкладов.

По данным ЦБ, владельцем ООО КБ "Альба альянс" является москвич Дмитрий Пяткин.

Банк "Альба альянс" по итогам 2020 года занимает 266-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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банк Альба альянс

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