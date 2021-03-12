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ЦБ отозвал лицензии у Форбанка и банка "Современные стандарты бизнеса"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Форбанка и банка "Современные стандарты бизнеса", говорится в сообщении ЦБ.

Форбанк по итогам 2020 года занимает 212-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", банк "Современные стандарты бизнеса" - 329-е место.

Как поясняется в пресс-релизе регулятора, оба банка нарушали федеральные законы и нормативные акты Банка России - к ним неоднократно применялись меры, в том числе, вводились ограничения на привлечение денег вкладчиков. Кроме того, банки допускали нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В оба банка, которые являются участниками системы страхования вкладов, назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Банк является участником системы страхования вкладов.

При этом ЦБ отметил, что деятельность банка "Современные стандарты бизнеса" была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Форбанк банк Современные стандарты бизнеса ЦБ РФ

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