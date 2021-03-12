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Княгиню Ольгу удалили с сайта ВЭФ из списка изменивших историю женщин

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Всемирный экономический форум (ВЭФ) удалил со своего сайта имя умершей в 969 году святой равноапостольной княгини Ольги, которую до этого включил в число шести женщин, изменивших историю человечества.

Подборка имен выдающихся женщин была опубликована на днях по случаю 8 марта. Однако вскоре бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с протестом против того, что форум назвал на своем сайте киевскую княгиню Ольгу "прародительницей современной России".

Порошенко в фейсбуке выразил сожаление, что в данном случае Всемирный экономический форум выступил как "элемент вражеской пропаганды", и попросил команду ВЭФ "немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинском истории".

В итоге Ольгу убрали из списка великих женщин на сайте ВЭФ, уточнив, что это сделано "из-за конфликта исторических данных".

Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 по 960 год в качестве регента при малолетнем сыне Святославе после того, как ее мужа, киевского князя Игоря Рюриковича, убили древляне. Княгиня отомстила им за смерть супруга и первой из правителей Руси приняла христианство.

ВЭФ Петр Порошенко

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